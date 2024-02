Algérie: Para-athlétisme - L'Algérie remporte 8 médailles au Grand Prix de Sharjah

ALGER — La sélection nationale de para-athlétisme (handisport) a clôturé sa participation au 12e Grand Prix international Open de Sharjah, avec une moisson de huit médailles dont cinq en or, et des performances "acceptables", selon les techniciens, pour un début d'année charnière pour l'élite nationale, qui prépare les Mondiaux de Kobe au Japon (mai), qualificatifs aux Jeux paralympiques de Paris-2024.

La lanceuse Djelal Safia s'est adjugée l'or au lancer du poids, classes jumelées (F56/57), avec un total de 973 points, récoltés d'un jet mesuré à 10,65m, loin devant la Tchèque Obrova Miroslava 785 pts pour un jet à (7,06m), et l'Allemande Willing Martinia (691pts/ 6,58m).

L'autre algérienne, Asmahan Boudjadra s'est illustrée, elle aussi, avec une médaille d'or au lancer du poids, classes jumelée (F32/33), avec un total estimé à 973 pts, calculé d'un jet à 6,89m. La médaille d'argent du concours est revenue à sa compatriote Gasmi Mounia qui a enregistré un jet à 5,59m, total une table de cotation à 696 pts. La médaille de bronze a été remportée par Sara Masoud (Qatar) avec 673 pts (5,36mètres).

L'autre médaille algérienne en vermeil a été gagnée le jeune Mokhtar Didane au 100m (T35-36) qu'il a couru en 12.64, totalisant 797 pts. L'Algérien a devancé Al-Harrasi Taha (Oman) 12.79 (750pts) et l'Irakien Al-Zaidi Idrees 13.24 (709 pts).

De son côté, Walid Ferhah a ajouté une 4e médaille en or à la moisson de l'Algérie, au concours du lancer de poids (F32), réalisant un jet à 10,19m, devant Al-Mashaykhi Mohammed (Oman) 8,89m et son compatriote Al Qasmi Mohammed (7,36m).

La dernière médaille en or de la sélection algérienne a été empochée par Ahmed Mehideb (F32), au lancer du Club, classes jumelées (F32/51), grâce à un total à 1054 pts pour un jet estimé à 40,34, devant le Tchèque Enge Michal 779pts (26,75m) etAl-Qasmi Mohammed (Oman) avec un total à 682pts (28,37m).

La moisson de la participation au 12e Grand Prix international Open de Sharjah a été étoffé par deux autres médailles d'argent: Kamel Kardjena (F33) au poids (10,18 mètres), derrière le Saoudien Alnakhli Hani (10,51m) et devant Alhousani Ahmed du club émirati d'Althiqa (7,36m), et Benallou Bakhta (F13), au lancer du javelot des classes jumelées (F13/37/46/64). L'Algérienne a réussi un total de 483pts d'un jet à 26,83m, devant Alsuwaidi Khadidja des Emirats (F37) avec 70 pts (10,20m) et derrière la vainqueur du concours, l'Allemande Ptersen Lise (F46) et lauréate de l'or avec 776 pts (34,12m).

Il est à rappeler que l'Algérie a participé avec neuf athlètes au 12e Grand Prix international Open de Sharjah qui s'est clôturé, mardi, avec la participation de plus de 32 pays.

Au tableau final des médailles, l'Algérie a terminé en 7e position, alors que les trois premières place sont revenues, respectivement, à l'Irak (32 médailles dont 14 or), devant la Thailande (13 dont 6 or) et Maurice (11 dont 6 six or).

La délégation sportive algérienne qui s'est déplacée en Emirats avec un premier contingent de 25 athlètes qui sera rejoint par huit autres (aujourd'hui, mercredi). Les athlètes qui préparent d'importantes échéances resteront jusqu'au 26 février et devront bénéficier d'un stage qui sera suivi du 1er Grand Prix international de Khorffakan (8-9 février) et du traditionnel (15e) Grand Prix de Fazza programmé du 8 au 15 du même mois.