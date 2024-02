Algérie: Installation de la commission nationale chargée de la révision de la loi sur la protection du patrimoine culturel

ALGER — La commission nationale chargée de la révision de la loi sur la protection du patrimoine culturel, composée de 16 membres dont des chercheurs, experts et spécialistes du patrimoine, a été installée mercredi à Alger en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette commission intervient "après la tenue des assises nationales sur la révision de la réglementation relative à la protection du patrimoine culturel, tenues le 25 janvier dernier", rappelle la même source.

Elle a également insisté sur la nécessité de tenir compte des recommandations issues des assises nationales, tout en veillant à la "conformité de ce nouveau texte avec la Constitution de 2020 qui consacre la protection du patrimoine national matériel et immatériel".

Présidée par Amar Nouara, actuel directeur de la protection légale des biens culturels au ministère de la Culture et des Arts, la commission nationale chargée de la révision de loi sur le patrimoine est composée de 16 membres dont des responsables de structures de gestion de biens culturels et de protection du patrimoine, spécialistes en patrimoine, en histoire et en préhistoire, en plus d'architectes et enseignants en archéologie et en droit.