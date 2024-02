Algérie: L'ANPDP organise sa première rencontre avec les représentants du Premier ministère et du ministère de l'Intérieur

ALGER — L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a entamé, mercredi, l'organisation d'une série de tables rondes avec les organismes concernés par le traitement des données à caractère personnel, la première étant consacrée aux représentants du Premier ministère et du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, indique un communiqué de cette instance.

"L'ANPDP a entamé, mercredi, l'organisation d'une série de tables rondes avec les organismes concernés par le traitement des données à caractère personnel en vue de les accompagner et en adapter les activités avec les dispositions de la loi 18-07", précise la même source qui a noté que "la première rencontre a été consacrée aux représentants du Premier ministère et du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire".

Présidant l'ouverture des travaux de cette table ronde en compagnie des cadres de l'Autorité, le président de l'ANPDP, Samir Bourehil a souligné que "l'Autorité accorde une importance à l'accompagnement des organismes tant publics que privés pour conformer ses activités en vue de protéger les données personnelles traitées suivant une approche participative impliquant l'ensemble des organismes concernés par les dispositions de la loi".

Le directeur des affaires juridiques et de la conformité au niveau de l'ANPDP, Mohamed Zenim a présenté lors de cette rencontre un exposé sur "l'activité et les missions de l'ANPDP, les dispositions de la loi 18-07, les engagements des responsables du traitement et les droits des personnes dont les données font l'objet de traitement".

Après les interventions des représentants du Premier ministère, du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire concernant l'application de la loi 18-07, le débat a été ouvert avec les cadres de l'ANPDP pour répondre aux préoccupations et questions soulevées. Ces questions portaient notamment sur les "difficultés rencontrées par les responsables du traitement pour mettre leur activité en conformité avec les dispositions de la loi".

A ce propos, les participants ont salué la démarche proactive de l'ANPDP qui a permis "d'expliquer les concepts et les procédures à suivre, ce qui permettra de renforcer l'adaptation de leurs activités à la loi".

La table ronde, qui concernera dans une première étape tous les organismes publics et s'étendra ensuite aux organismes privés, traduit l'engagement de l'ANPDP à protéger les données à caractère personnel et à veiller, depuis l'entrée en vigueur de la loi en août 2023, à la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec la loi en vigueur.

L'ANPDP veille également, dans le cadre de ses missions, à "accompagner les organismes publics et privés ainsi que les personnes physiques qui effectuent des traitements de données à caractère personnel, afin d'assurer la protection des données d'une part, et d'accélérer le processus de dépôt des déclarations et demandes d'autorisation de traitement d'autre part".