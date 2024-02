Maroc: Premier Salon International de l'Elevage d'El Jadida - Près de 10.000 visiteurs attendus

El Jadida — Près de 10.000 visiteurs, dont 5.000 professionnels, sont attendus à la 1re édition du Salon International de l'Elevage, prévu du 16 au 18 février dans la commune de Sidi Ali Benhamdouche (province d'El Jadida) sous le thème: "Élevage et garantie de la sécurité alimentaire dans le cadre de la Génération Green".

Initié par "l'Association Oulja pour le Développement Durable", en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, la Chambre de l'agriculture et la commune de Sidi Ali Benhamdouche, ce salon est édifié sur une superficie de 2000m², et connaîtra la participation de près de 120 exposants, dont un pôle d'élevage comprenant 70 têtes de bétail, quelques 50 coopératives des produits de terroir.

Constituant une plate-forme d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les professionnels, cette première édition se veut, selon les organisateurs, une opportunité pour capitaliser les acquis de la recherche et accompagner la dynamique économique dans les territoires relevant de la région de Casablanca-Settat et particulièrement dans la province d'El Jadida.

L'objectif, indique le directeur de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricile Doukkala (ORMVAD), Hssaïn Rahaoui dans une déclaration à la MAP, a pour objectif d'appuyer les efforts déployés par le ministère de l'agriculture et ses partenaires opérant dans le secteur de l'élevage, pour le développement et la valorisation des filières de la production animale.

Il soutient aussi les efforts des intervenants visant à de contribuer à la création d'une dynamique économique dans la province et la région, à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la réalisation des objectifs escomptés de la Stratégie Génération Green 2020- 2030, a ajouté M. Rahaoui.

Au programme de ce salon, dédié en premier lieu à l'exposition de bovins d'engraissement, bovins laitiers, ovins de différentes races, selon les organisateurs, l'on peut citer, entre autres, des concours d'animaux, des expositions des produits de terroir, des conférences thématiques, des rencontres d'affaires, des partenariats et coopérations.

"Nous tablons sur cette première édition pour donner une impulsion au secteur de l'élevage au niveau provincial et régional", a indiqué Abdelkader Kandil, éleveur et président de l'Association des Producteurs de Betterave Doukkala-Abda.

Il s'agit aussi de créer un dynamisme et une compétition entre les éleveurs pour le développement du secteur de l'élevage et booster l'échange entre les différents acteurs, afin de permettre l'amélioration des techniques et l'augmentation de la production, ainsi que le développement du savoir faire concernant le secteur de l'élevage.