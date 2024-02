Maroc: Le raid Sahraouiya, une occasion de rencontrer les femmes du monde pour promouvoir le patrimoine des provinces du Sud (militante associative)

Dakhla — Le raid solidaire Sahraouiya est l'occasion propice d'établir des liens avec les femmes participantes du monde afin de promouvoir le riche patrimoine sahraoui, a affirmé la présidente de l'association "Jossour pour le karaté, le taekwondo et l'aérobic", Samira Baghdad.

Mme Baghdad, qui représente la région de Dakhla-Oued Eddahab dans ce raid, a exprimé, dans une déclaration à la MAP, sa joie de participer à cet événement qu'elle considère une opportunité de faire connaître aux participantes "la richesse et la diversité du patrimoine culturel de nos provinces du Sud".

La 10ème édition de ce raid a connu une participation plus importante des femmes sahraouies, représentant les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab, a-t-elle souligné, estimant que cet évènement contribue à favoriser une communication humaine et civilisationnelle à travers le sport.

Le Raid Sahraouiya, un évènement exclusivement féminin, sera également l'occasion de faire du patrimoine sahraoui une partie intégrale de ses objectifs fondamentaux, notamment à travers les repas traditionnels préparés, les activités de divertissement, ainsi que les rencontres avec la population locale.

La militante associative considère cet événement sportif comme l'opportunité pour les participantes de connaître de près la ville de Dakhla et d'admirer la splendeur de ses paysages naturels, notamment les dunes de sable doré et les eaux turquoises de l'Océan atlantique.

Cet événement solidaire, de renommée mondiale, reflète la position importante que la capitale de la région Oued Eddahab occupe ces dernières années en sa qualité de pôle économique émergent et de destination sportive internationale qui offre les meilleures conditions pour pratiquer divers types de sports, en particulier ceux aquatiques, s'est-elle réjouie.

Par ailleurs, Mme Bagdad, également arbitre nationale pour des compétitions de karaté et présidente de l'Association sportive Rahma pour la natation, a salué les efforts de Lagon de Dakhla pour le développement du sport et de la culture pour le travail social et solidaire qu'elle mène dans la région.

À cet égard, elle a indiqué que des formations sont organisées au profit des enfants de la ville de Dakhla dans les disciplines sportives du "Kite Surf" et du planche à voile "Wing Foil", une occasion de rencontrer des champions internationaux dans ces sports.

Sur quatre jours, les participantes au raid Sahraouiya prendront part à diverses activités sportives, notamment un bootcamp, du canoë, des courses d'orientation, un trail de nuit, du VTT et de la descente en rappel.

Cette manifestation sportive au féminin se déroule en binôme, du début à la fin, pour une expérience de partage et de coopération entre les participantes.