Afrique du Nord: Maroc-Libye - Vers le renforcement de la coopération dans le domaine du transport

Rabat — Les moyens de renforcer la coopération dans les domaines du transport et du développement durable ont été au centre d'entretiens, tenus récemment à Rabat, entre le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil et son homologue libyen, Salem Al Shahoubi.

Au cours cette réunion, les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations de fraternité et de coopération liant les deux pays, soulignant la volonté commune de renforcer leur coopération dans les domaines du transport et du développement durable, indique un communiqué du Ministère du Transport et de la Logistique.

A cette occasion, M. Al Shahoubi a exprimé la volonté de son pays de réouvrir la connectivité aérienne entre les deux pays, en vue d'encourager et de promouvoir les échanges économiques entre le Maroc et la Libye, et de contribuer au développement des relations de coopération bilatérale entre les deux pays dans les différents domaines, selon la même source.

Le responsable libyen a ajouté que son pays est prêt à s'engager dans toute initiative visant à ouvrir une ligne maritime entre les deux pays, pour favoriser les échanges bilatéraux et contribuer à l'Initiative Royale visant le renforcement de la connectivité maritime avec les pays de la façade atlantique.

De son côté, M. Abdeljalil a affirmé la disposition de son département à oeuvrer au développement de la coopération bilatérale dans le secteur du transport entre les deux pays, poursuit le communiqué, faisant savoir qu'à cet effet, les deux parties ont convenu d'intensifier les réunions des comités techniques bilatéraux pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et la Libye et de former une équipe de travail pour élaborer des mémorandums d'accord.

Ils ont également convenu d'intensifier l'échange d'expériences et d'expertises dans les domaines du transport et de faire bénéficier les compétences libyennes de formations dans les établissements marocains, notamment dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.

Lors de cette réunion, le ministre libyen a été accompagné du chargé d'affaires de l'Ambassade de Libye au Royaume du Maroc, Abou Baker Taouil et d'une délégation libyenne de haut niveau, conclut le communiqué.