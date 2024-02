Afrique: Un diplomate pour une nouvelle ère - Pourquoi Mamadou Tangara est l'avenir du Commonwealth

Bureau d'information : Le Commonwealth se trouve à la croisée des chemins. Avec des complexités internes croissantes et un paysage mondial en constante évolution, le besoin d'un leader visionnaire et expérimenté à sa tête n'a jamais été aussi fondamental.

Parmi les candidats estimés en lice pour le poste de secrétaire général, Mamadou Tangara apparaît comme une lueur d'espoir, ses qualifications et son expérience plaidant en faveur de son accession à la tête de l'une des plus grandes organisations intergouvernementales au monde.

La carrière de Mr Tangara témoigne de son dévouement à la diplomatie et au multilatéralisme. En tant qu'ancien ministre des Affaires Etrangères de la Gambie, il a su gérer des relations internationales complexes avec grâce et perspicacité sous différents gouvernements. Le succès de son mandat a permis la réintégration de la Gambie au Commonwealth, et ce, après un retrait de deux ans, démontrant ainsi sa capacité à combler les fossés et à engendrer le consensus.

Tandis que le Commonwealth des Nations débat de son avenir, il pourrait être un candidat de consensus important dont la nomination serait historique dans la mesure où un candidat de confession musulmane n'a jamais été nommé secrétaire général du Commonwealth.

En outre, son rôle de Représentant Permanent auprès des Nations unies a renforcé sa compréhension des challenges mondiaux et son dévouement en faveur de solutions concertées. Sa présence annuelle à ce rassemblement se distingue par ses discours souvent percutants. Il est l'un des diplomates les plus charismatiques du moment. Un atout primordial qui lui sera certainement très utile à Marlborough House.

Le dévouement permanent de Mr Tangara en faveur de la bonne gouvernance et des droits de l'Homme transparaît dans le travail considérable qu'il a accompli dans ces domaines. Il a joué un rôle prépondérant dans la transition démocratique de la Gambie, et ce, en menant des réformes cruciales et en plaidant en faveur de la transparence et de la responsabilité. Son plaidoyer en faveur des droits de l'Homme dépasse les frontières nationales, comme en témoignent sa position ferme contre les violations des droits de l'Homme et son dévouement à la promotion de l'inclusion et de l'égalité au sein du Commonwealth. Bien que la Gambie soit un pays modeste et discret, son oeuvre est un exemple que d'autres pays du Commonwealth en Afrique, en Asie et au-delà peuvent s'en inspirer.

En tant que natif de la Gambie, Mr Tangara apporte une perspective unique à la table des dirigeants du Commonwealth. A ce jour, il n'y a qu'un seul candidat de nationalité africaine (Nigeria) qui a été nommé secrétaire général et sa nomination en dirait long sur l'engagement de l'organisation en faveur de l'inclusion.

Sa profonde compréhension des dynamiques et des défis africains, associée à sa vaste expérience sur la scène internationale, le positionne comme un pont idéal entre les différents États membres du Commonwealth. Il possède la sensibilité culturelle et les compétences en matière de communication nécessaires pour favoriser l'unité et la compréhension au sein d'une organisation vaste et aux multiples facettes. Le leadership du Dr Tangara va au-delà des grandes visions et des plans stratégiques. Il possède une véritable empathie pour les plus vulnérables au sein du Commonwealth, en particulier les petits États Insulaires en Développement (PEID) et d'autres nations confrontées à des défis uniques. Son engagement à répondre à leurs besoins et préoccupations spécifiques, qu'il s'agisse du changement climatique ou de la vulnérabilité économique, garantit qu'aucun état membre n'est laissé pour compte.

Sans oublier qu'il parle couramment plusieurs langues.

La vision de Mr Tangara pour le Commonwealth est fondée sur le pragmatisme et l'innovation. Il reconnaît la nécessité pour l'organisation de s'adapter à l'évolution du paysage mondial, et ce, en se concentrant sur des domaines clés tels que le développement durable, l'autonomisation des jeunes et le progrès technologique. Son engagement à promouvoir le commerce et l'investissement au sein du Commonwealth, associé à l'attention qu'il porte à l'atténuation des effets du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, démontre sa compréhension des défis cruciaux auxquels sont confrontés les états membres.

Dr Mamadou Tangara n'est pas seulement un candidat qualifié pour le poste de secrétaire général du Commonwealth ; il incarne les valeurs et les aspirations que l'organisation s'évertue à défendre.

De par le choix du Dr Tangara, le Commonwealth choisit un avenir défini par l'unité, le progrès et la poursuite inlassable de lendemains meilleurs pour tous ses états membres. Sa candidature n'a pas encore été annoncée, mais il ne se presse nullement pour annoncer sa candidature. Cela n'est aucunement nécessaire car le poste de secrétaire général du Commonwealth lui tend grandement les bras.

