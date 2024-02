Angola: Le gouverneur veut plus d'investissements dans le plateau de Camabatela

Camabatela (Angola) — Le gouverneur de Cuanza-Norte, João Diogo Gaspar, a défendu ce jeudi, davantage d'investissements privés dans le plateau de Camabatela, pour profiter du potentiel économique et agricole de la région.

La province de Cuanza Norte, a-t-il réitéré, a le potentiel pour que les entrepreneurs investissent sérieusement et favorisent l'employabilité des techniciens formés à l'Institut Polytechnique Agricole (ITA).

Le dirigeant, qui parlait à la presse au terme d'une visite de constatation au projet privé Incatema, axé sur l'élevage de bovins, de caprins et la culture de diverses cultures, a affirmé que le projet Incatema, d'importance économique et sociale, peut servir de modèle pour les autres municipalités de la province et du pays.

Il a informé que le projet offrira des stages professionnels et constituera une opportunité d'emploi pour les techniciens formés à l'ITA.

João Diogo Gaspar a estimé que des projets de ce type contribuent à la création de plus d'emplois et d'opportunités pour la société angolaise, en plus de la croissance et du développement de la province, qui "a besoin de beaucoup d'investissements".

Le gouverneur a informé que l'Exécutif angolais et le Gouvernorat provincial continueront à soutenir les hommes d'affaires et les jeunes avec des initiatives dans le secteur agricole et d'élevage, avec des crédits, des inputs et un soutien technique.

Le projet installé sur une superficie de 880 hectares a reçu la visite mercredi du ministre de l'Agriculture et des Forêts, António Francisco de Assis, qui s'est également dit satisfait de l'ampleur de l'initiative et des conditions techniques et humaines de l'exploitation.

Le plateau de Camabatela, qui comprend les provinces de Cuanza Norte, Malanje et Uíge, est une région historiquement riche en élevage et l'Exécutif s'engage à promouvoir sa réactivation.

Il s'agit d'une superficie de 12 000 kilomètres carrés, offrant des conditions favorables au développement de l'agriculture, de l'élevage de bovins de boucherie et de l'élevage de petits ruminants.