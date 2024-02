Angola: Les commissions de l'AN approuvent le rapport sur la proposition de la DPA

Luanda — Les commissions spécialisées de l'Assemblée Nationale (AN) ont approuvé jeudi, à Luanda, le rapport d'avis commun, dans la généralité, du Projet de Loi sur la Division Politico-Administrative (DPA).

Le rapport d'avis commun sur le diplôme en question, qui sera discuté et approuvé, dans la généralité, lors de la prochaine réunion plénière, a été admis avec 48 voix pour et 14 contre.

Après sa recevabilité dans les commissions compétentes, compte tenu de la question, les conditions sont créées pour que l'Exécutif puisse présenter le document à la Plénière de l'Assemblée Nationale.

Le député Reis Júnior, président de la commission des affaires constitutionnelles et juridiques de l'AN, prévoit un débat houleux, dans généralité, "qui révélera notre intérêt pour notre Nation".

Le Projet de Loi sur la Division Politico-Administrative vise, d'une part, à promouvoir le développement équilibré du territoire, à rapprocher les services publics des citoyens, à garantir la pleine occupation du territoire et, d'autre part, à rationaliser les services de l'administration de l'État, accroître son efficacité, son efficience et son équité.

L'initiative prévoit la création de deux nouvelles unités territoriales au niveau provincial, qui résulteront de la division de la province de Moxico en deux régions ( Moxico et Cassai-Zambeze) et de Cuando Cubango également en deux (provinces de Cuando et Cubango).

Le projet de loi prévoit également la suppression de certains districts sous-municipaux et l'élimination de la distinction entre districts urbains et communes.

Certaines de ces unités s'élèvent au niveau municipal, en tenant compte des conditions géographiques et démographiques et de la nécessité de garantir un contrôle efficace des frontières nationales.

Si elle est approuvée, la nouvelle division politico-administrative de l'Angola comprendra 20 provinces, 325 municipalités et 375 communes.

Ce projet de loi, du point de vue économique et social, apporte certains avantages, tels que la réduction des inégalités et des taux de pauvreté au sein de la population.

Il prévoit également une répartition plus juste et équilibrée du territoire et du revenu national, le développement économique et social harmonieux du pays, la promotion du bien-être, de la solidarité sociale et de la qualité de vie des populations les plus vulnérables.

Le projet de loi sur la Division politico-administrative comprend un préambule et un dispositif, systématisés en 22 chapitres, 40 sections et 514 articles.