Angola: Les infrastructures portuaires vont dynamiser les échanges commerciaux à Cabinda-Ministre

Cabinda — Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a estimé mercredi , que les infrastructures portuaires, en construction dans la province de Cabinda, vont dynamiser les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique centrale, à partir du premier trimestre 2025.

Le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, qui a félicité, via "Zoom", le personnel de l'entreprise portuaire de Cabinda, pour les commémorations des 62 ans d'existence de cette institution, a souligné l'importance du Terminal des eaux profondes du port de Cabinda, la zone franche, en plus des zones industrielles, commerciales et résidentielles dans le développement de la circonscription.

D'autre part, le dirigeant a fait une évaluation positive des services de cabotage nord qui, tout au long de l'année 2023, ont transporté plus de 72.000 passagers, soit plus du double par rapport à l'année précédente.

"En termes de cargaison, on a enregistré la manutention de 3.500 tonnes de fret, ce qui représente une augmentation de plus de 2% par rapport à l'année 2022", a-t-il ajouté.

Pour le ministre, le Terminal maritime de passagers a permis le transport de passagers et de marchandises par voie maritime vers Soyo et Luanda et la création de 110 emplois directs et indirects.

Pour le ministre des Transports, ces chiffres démontrent sans équivoque que le cabotage nord a dynamisé les liaisons entre Cabinda, Soyo et Luanda, que l'on veut développer, avec plus d'efficacité et de confort pour tous les passagers et la sécurité dans le transport de marchandises.

Ricardo D'Abreu a également annoncé, pour cette année, le lancement de l'appel d'offres pour la concession, la gestion et l'exploitation privée du terminal maritime de passagers de Cabinda, dénommé "Miguel Maria Nzau Puna".