Angola: La secrétaire d'État réitère le rôle social et inclusif du sport

Luanda — Le sport est l'un des plus grands facteurs d'inclusion et de développement social, dont la formation stimule le développement de masse, l'éducation, améliore la qualité de vie et contribue au développement économique d'un pays.

C'est ce qu'a déclaré la secrétaire d'État aux Sports, Teresa Ulundo, à l'ouverture jeudi matin (8), à Luanda, d'un séminaire dans le cadre des journées commémoratives du 23 janvier, consacrées au sport.

Devant un public composé de praticiens, de dirigeants sportifs et d'invités, Teresa Ulundo a dit, pour cette raison, qu'il est impératif que le développement soit structuré par des principes et des mesures rationnels, qui conduisent à l'engagement croissant des citoyens dans la pratique des activités physiques et sportives.

L'ancienne handballeuse, qui a fait partie à plusieurs reprises des équipes nationales, a rappelé que, dans le cadre de la journée sportive, le ministère développe une série d'activités de formation sous le thème « Unis pour le sport, en renforçant la santé ».

Dans l'activité de ce jeudi qui se déroule à la Galerie des Sports, dans le Complexe Cidadela Desportiva, aborde des thèmes tels que « Importance de l'activité physique, récréative et sportive » - Fernanda Menezes (Professeur d'éducation physique), « Mort subite de l'athlète » - Joel Catumbela (CENAMED), et « Profil du responsable des organisations sportives en Angola » - Cardoso de Lima (Comité Olympique Angolais).

Le 23 janvier a été institutionnalisé par le Gouvernement de la République d'Angola comme Journée Nationale du Sport, pour marquer la reconnaissance du rôle indéniable que joue le sport dans la société, en tant que facteur d'intégration et de développement humain.