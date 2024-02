Angola: Le ministre de la Défense appelle à un engagement permanent des chefs militaires

Luanda — Le ministre de la Défense Nationale, Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, a exhorté les chefs militaires des FAA à redoubler leur engagement dans le processus en cours de restructuration, de redimensionnement et de rééquipement.

Intervenant mercredi, à la clôture de la réunion des chefs militaires des FAA, il a déclaré qu'il était nécessaire que les dirigeants soient pleinement disponibles pour toute mission qui leur est confiée, en vue de garantir efficacement la stabilité sociale et le développement du pays.

"Ils doivent également continuer à donner priorité à la formation permanente du personnel, dans les activités prévues durant les années d'instruction et de préparation combative, opérationnelle et éducative patriote, avec des niveaux élevés de discipline, de préparation et de sens de la mission", a-t-il souligné.

Selon le responsable, les dirigeants des Forces armées angolaises doivent toujours être prêts à agir et réagir en temps opportun, dans la défense et la sauvegarde des intérêts nationaux de l'État angolais et des organisations dont ils font partie intégrante.

Par ailleurs, João Ernesto dos Santos a demandé à tous les militaires de prendre soin des ressources mises à leur disposition, car elles sont très importantes dans le processus de consolidation de l'institution militaire angolaise et du système national de sécurité et de défense.