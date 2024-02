Angola: Le leader angolais de la boxe souligne la valeur de la loi antidopage

Luanda — Le projet de loi antidopage dans le sport, approuvé par l'Assemblée nationale (AN), constitue une étape importante dans la préservation de la vérité dans sa pratique, étant nécessaire de créer des laboratoires d'analyse et de certification en Angola, a affirmé ce jeudi, à Luanda, le président de la Fédération Angolaise de Boxe (FABOXE), Simão Muanda.

Réagissant devant la presse au vote du projet ratifié par l'AN, avec 176 voix pour, aucune contre et aucune abstention, le responsable fédératif a indiqué que de cette manière, le pays serait mieux protégé contre des pratiques moins correctes, qui affectent la véracité des résultats compétitif.

Il a ajouté que, malgré l'approbation de la loi, les autorités nationales doivent créer les conditions appropriées, pour que sa mise en oeuvre interne devienne un fait, avec la construction de laboratoires en Angola, où les échantillons d'essai doivent être analysés et certifiés.

«C'est un grand pas que le pays fait avec l'existence de cet instrument juridique. Il faut maintenant poser les bases pour arrêter de recourir aux laboratoires étrangers, où l'on dépense beaucoup d'argent, pour les contrôles antidopage. Nous ne pouvons donc pas rester en marge du sport mondial », a-t-il dit.

Pour l'ancien champion de la région australe de l'Afrique, l'Angola, en tant que partie intégrante du sport international, est soumis au respect des principes universels et olympiques, qui consacrent « le fair-play, un sport propre et sans substances nocives qui altèrent les résultats ».

Quant au document soumis à l'AN, le Diplôme contient, entre autres, l'interdiction du dopage, les responsabilités du praticien, la liste des substances et méthodes interdites, le contrôle des accès pendant et en dehors des compétitions sportives et le traitement médical du sportif.

Lors de la présentation du document dans l'hémicycle, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Palmira Barbosa, a souligné qu'il découle de la nécessité impérative d'harmoniser les réglementations légales pour la lutte contre le dopage dans le sport avec la Convention internationale contre le dopage et le Code mondial relatif à la problématique de la législation ordinaire en vigueur.

Il a souligné que les nouvelles découvertes et avancées technologiques nécessitent des mises à jour périodiques du Code, avec l'inclusion de nouvelles formes de détention, de violations et de leur lutte.

Il a rappelé que le 21 janvier 2009, le Parlement angolais avait approuvé la résolution 08/09 sur l'adhésion de l'Angola à la Convention internationale contre le dopage dans le sport et de l'UNESCO, adoptant automatiquement le Code mondial antidopage annexé à la Convention.

Il a souligné qu'avec cette adhésion, l'Angola est devenu membre à part entière de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) et de l'Agence Antidopage, institutions traitant des questions liées à la lutte contre le dopage dans le sport, respectivement aux niveaux mondial et régional.

Il a fait savoir qu'en 2022, il avait été approuvé la loi 12/22 du 19 mai, qui établit le régime juridique de lutte contre le dopage dans le sport en Angola.

Selon la ministre, le diplôme susmentionné a été soumis à l'approbation de l'AMA et, quelques mois plus tard, l'Angola et d'autres pays ont été informés par cet organisme international d'adapter leurs normes au nouveau Code mondial.

À cet égard, elle a précisé que l'AMA fixait des délais pour l'adaptation nationale du Code mondial, après quoi elle placerait l'Angola en situation de défaut et soumis aux sanctions de l'organisme, notamment la suspension de la participation du pays aux compétitions régionales, continentales et mondiales

Selon elle, la non-adaptation nationale du Code mondial affecterait également les membres nationaux occupant des postes dans les organisations internationales liées au sport et à l'UNESCO.

Le projet de loi en question, qui comprend six chapitres, neuf sections et 74 articles, a été transmis par l'Exécutif à l'Assemblée nationale sous forme de procédure urgente.

La réalité actuelle démontre que, malgré tous les efforts déployés, l'usage de substances interdites n'affecte pas seulement les sports de haut niveau, mais aussi les jeunes d'âge scolaire et les utilisateurs des salles de musculation, constituant un problème de santé publique pour certains pays.

La République d'Angola a signé la Charte des Nations Unies contre le dopage dans le sport en 2006 et, en janvier 2009, le Parlement a approuvé la résolution 8/09, adhérant à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.