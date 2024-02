Angola: Garantie de la mobilisation des ressources pour le Campus universitaire de l'URNM

Malanje (Angola) — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, a garanti jeudi que l'Exécutif mobilisait des ressources pour la construction du Campus Universitaire de l'Université Reine Njinga A Mbande (URNM), en vue de conférer une plus grande dignité à ses unités organiques.

S'adressant à la presse, lors d'une visite à l'Institut Polytechnique, une des unités organiques de l'URNM, la ministre a jugé les infrastructures insuffisantes pour l'exercice de l'activité d'une institution d'enseignement supérieur, d'où l'engagement de l'Exécutif à obtenir des ressources pour mettre en oeuvre le campus, dans l'espace adjacent à l'Institut de Technologie Agroalimentaire (ITA).

Outre l'insuffisance des infrastructures, il a déploré la forte dégradation du tronçon qui donne accès à l'Institut Polytechnique et a garanti d'entamer des contacts avec le Gouvernorat Provincial de Malanje, en vue de trouver une solution au problème.

Malgré ces difficultés, Maria do Rosário Bragança a appelé à l'amélioration des processus de gestion académique, de l'activité scientifique et de l'extension universitaire, en vue de changer le scénario existant dans les établissements d'enseignement supérieur du pays.

A cet effet, elle a rappelé l'ouverture de 858 postes d'enseignants universitaires, dont 60 pour des carrières de chercheurs scientifiques.

%

Elle a reconnu que ce chiffre ne satisfait pas le secteur, mais qu'il pourrait réduire la pénurie d'enseignants, si les institutions donnent la priorité aux domaines les plus déficitaires.

Par ailleurs, la gouvernante a souligné que, dans le cadre des actions de suivi et de supervision des institutions d'enseignement supérieur, la préoccupation pour cette année se concentre sur les cours de formation des enseignants, car ils constituent une des conditions préalables pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

De son côté, le recteur de l'Université Reine Njinga A Mbande, Eduardo Ekundi Valentim, a fait savoir que le concours public pour l'admission des nouveaux professeurs de l'enseignement supérieur a annoncé l'existence de 42 postes vacants pour son institution, dont 38 pour des carrières d'enseignant et quatre chercheurs scientifiques, qui viendront renforcer les plus de 200 actuellement existants.

La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation a commencé ce matin une journée de travail de deux jours dans la province de Malanje, où elle présidera vendredi 9, l'événement principal de la Journée internationale des femmes et des filles de science, qui sera célébré le 11 de ce mois.

Ce jeudi, en plus de visiter les unités organiques de l'Université Reine Njinga A Mbande, Maria do Rosário Bragança a été reçue en audience par le vice-gouverneur de Malanje pour le secteur politique, social et économique, Franco Mufinda.