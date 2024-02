Angola: Une entreprise espagnole investit à Camabatela en utilisant la haute technologie

Camabatela (Angola) — Neuf cent mille dollars (un dollar vaut 829,19 kz) ont été investis, en 2023, dans l'élevage de bovins et de chèvres sur le plateau de Camabatela, grâce à la technologie d'insémination animale, un investissement de la société espagnole Incatema.

Le projet, installé sur une superficie de 880 hectares, produira également des légumes et des fruits.

Le responsable de la zone d'exploration de la ferme, Tiago Costa Pereira, a informé que l'investissement vise à produire de la viande.

Le projet a débuté en juin 2023 et devrait être un modèle pour les éleveurs du plateau de Camabatela, avec l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de travail pour stimuler l'élevage et l'agriculture dans la région.

La ferme dispose également de zones de traitement et d'autres technologies pour la reproduction et le traitement des animaux, comme l'amélioration génétique, afin de rendre la production plus efficace et rentable.

L'initiative prévoit d'atteindre, au cours des cinq prochaines années, six mille têtes de bétail et, cette année, 500 chèvres.

Actuellement, la ferme compte 302 bovins et 100 chèvres.

Outre les infrastructures d'élevage, 70 hectares irrigués sont en cours de préparation pour la culture du café Arabica, 300 hectares pour la banane, 100 hectares pour le maïs, le soja et les légumes.

La ferme dispose également d'un barrage de deux kilomètres et 200 mètres de long et de 23 ouvriers.

Tiago Costa Pereira a souligné les atouts du plateau de Camabatela, qui possède des terres arables et fertiles et un climat doux pour l'agriculture, soulignant qu'il pourrait être exploré davantage.

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António de Assis, a visité mercredi l'infrastructure pour vérifier son état.

A cet effet, le gouvernant s'est dit satisfait des conditions de l'exploitation agricole et espère que des projets de ce type seront reproduits dans tout le pays, conformément aux objectifs de l'Exécutif angolais.

Le plateau de Camabatela, comprend les provinces de Cuanza-Norte, Malanje et Uíge, et était responsable de la fourniture de 60 pour cent de la viande bovine consommée dans toute la région nord de l'Angola, avant l'indépendance en 1975.