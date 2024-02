Afrique: CAN 2023 - Walid Acherchour rend hommage à Emerse Faé !

Le consultant d'origine algérienne, Walid Acherchour a rendu un vibrant hommage à l'actuel sélectionneur intérimaire de la Côte d'Ivoire Emerse Faé suite à ses prouesses réalisées depuis sa prise de fonction.

L'un des artisans de récentes belles performances des Eléphants de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé reçoit pas mal d'éloges ces temps-ci. Le dernier en date vient de Walid Acherchour lors d'une émission "Winamax FC" sur WTV après la victoire 1-0 des Eléphants face aux Léopards en demi-finale de la CAN 2023.

« On ne se rend pas compte du superbe travail que fait Emerse Faé. Si c'est Hervé Renard qui fait ça, on crie au génie, on parle de sorcier blanc, etc. Faé a récupéré une équipe aux abois, un groupe qui éclate de partout, avec Gasset viré. Il prend le Sénégal en 8ème de finale et il fait les bons choix en cours de match. Il faut aussi faire les bons choix face au Mali pour inverser la rencontre avec un superbe coaching », a déclaré Walid.

Et d'ajouter : « Ce soir face à la RDC, il sort Seko Fofana et Seri très tôt. Même si Fofana n'est pas content de sortir, il n'a pas peur et fait entrer des joueurs pour renouveler le milieu et c'est très positif pour l'équipe. C'est SA victoire, dans la gestion des émotions et ses choix. Il a rendu compétitive la Côte d'Ivoire, il a envoyé des messages positifs, il s'est très peu trompé dans la lecture des matchs depuis qu'il a repris l'équipe. C'est ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'arriver en finale dimanche. C'est extraordinaire pour un jeune coach. Et il faut aussi parler de l'histoire personnelle d'Emerse Faé. Il a arrêté sa carrière à cause de problèmes au coeur, il a ensuite été éducateur à Nice. Et le voir ce soir heureux de cette manière, avec du travail et après avoir cru en lui, je trouve ça très très beau. »