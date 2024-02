Afrique: CAN2023/ Lionel Mpasi (RD Congo) - «On doit aller chercher cette troisième place...»

interview

Lionel Mpasi, le gardien de but de la République Démocratique du Congo ( RDC), a estimé après le match de la demi - finale face à la Côte d'Ivoire (1-0), qu'il n'a pas manqué grand chose aux congolais pour se qualifier en finale. Maintenant, leur l'objectif c'est d'aller chercher cette troisième place.

Qu'est- ce qui vous a manqué pour aller en finale de la CAN2023?

Pas grand-chose je pense. Ils jouaient devant leur public, le supplément d'âme était présent ce soir. On a essayé de se battre jusqu'au bout, mais au final, on a perdu ce match face à la Côte d'Ivoire.

ATS : Tactiquement, la côte d'ivoire était au dessus, n'est - ce - pas ?

En fait, on avait un plan de jeu face à la Côte d'Ivoire. On voulait les embêter, après eux aussi ils étaient bien présents tactiquement, ils ont fait le match qu'il fallait. Comme jai dit auparavant, ça ne passe pas ce soir ( ndlr; hier), on va continuer à travailler. Je pense que les Congolais sont fiers de nous après ce parcours. Maintenant, on est focus sur cette troisième place qu'il faudra aller la chercher.

ATS : Qu'est-ce qu'il vous a dit le coach à la fin du match ?

À la fin, oui il était content , car , certes, on a perdu mais on s'est bien battu. On n'a pas lâché, on a vraiment rien lâché jusqu'à la dernière minute. Je pense que le peuple est fier de ce qu'on a fait ce soir.

%

Samedi, vous allez joué la petite finale pour la troisième place face à l'Afrique du Sud,

Notre objectif c'était d'aller en finale. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup travaillé pour arriver à ce stade de la compétition. Ce fut une grande déception mais maintenant, on veut prendre cette troisième place.

La CAN2025 et la coupe du monde 2026 sont en ligne de mire, des échéances importantes, Lionel.....

On va continuer à travailler pour réaliser nos objectifs. Je pense que comme la fois où le coach est arrivé, nous allons se fixer des objectifs et tenter de les atteindre. Mais avant de se pencher sur ces deux échéances, ils nous reste un match à disputer contre l'Afrique du sud. En fait, on veut cette troisième place.