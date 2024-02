Maroc: Les opportunités d'investissement offertes aux Marocains du monde au centre d'une rencontre à Paris

Le climat des affaires au Maroc et les opportunités d'investissement offertes aux Marocains du monde dans divers domaines ont été au centre d'une rencontre, samedi soir à Paris, à l'initiative de "MRE Business Company".

Initié sous le thème "Entreprendre et s'expatrier au Maroc", cet événement a été l'occasion de mettre en exergue les atouts économiques du Royaume et faire connaître les opportunités d'affaires et d'investissement qui s'offrent aux entrepreneurs MRE, en vue de prendre activement part au développement de leur pays d'origine.

"Le Maroc s'affirme aujourd'hui comme un acteur incontournable dans divers secteurs porteurs, tels que l'industrie, le digital, le tourisme et l'économie verte", a indiqué, à cette occasion, Sarah Tamimy, co-fondatrice de "MRE Business Company".

Cette position privilégiée, qui témoigne de l'engagement du Royaume à promouvoir une croissance économique durable et inclusive, ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour les investisseurs et les entrepreneurs nationaux et internationaux, a-t-elle poursuivi.

Mettant en exergue l'engagement des institutions marocaines en faveur du développement entrepreneurial sur le territoire national, Mme Tamimy a souligné que celles-ci ont mis en place des programmes "exceptionnels" dédiés aux Marocains du monde, rapporte la MAP.

Ces programmes, a-t-elle dit, visent à optimiser les chances de réussite des projets entrepreneuriaux, en facilitant l'accès aux ressources financières et en fournissant un accompagnement adéquat qui s'avère essentiel pour orienter les entrepreneurs dans la bonne direction.

Pour sa part, Majid Boudchar, conseiller en immobilier, a mis en avant les opportunités d'investissement immobilier au Royaume, notant que celles-ci présentent un potentiel attrayant pour les entrepreneurs cherchant notamment à diversifier leurs portefeuilles financiers.

Selon lui, une maximisation des rendements nécessite une compréhension approfondie du marché local, une analyse minutieuse des tendances et une prise en compte attentive des risques potentiels.

Les participants ont accordé aussi un intérêt particulier aux opportunités que recèle spécifiquement chaque région du Royaume, mais également aux subventions qui ciblent particulièrement les MRE, notamment MDM invest.

La rencontre, qui a vu la participation d'une cinquantaine de MRE ainsi que d'autres participants internationaux, a également été l'occasion d'aborder les réglementations fiscales et les défis potentiels au niveau national. De plus, elle a permis de mettre en lumière des "success stories" d'entrepreneurs qui ont réussi leur implantation au Maroc.

"MRE Business Company" est une entreprise qui accompagne les Marocains du monde dans le développement de leurs entreprises au Maroc, en fournissant des services et des conseils adaptés pour favoriser la réussite entrepreneuriale.