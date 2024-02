Maroc: Magnifique concert a cappella du groupe Mezzotono à Casablanca

L'ensemble italien inaugure la nouvelle saison artistique de la Dante Alighieri

Fabio Lepore (ténor), Daniela Desideri (soprano), Tania Pugliese (mezzo-soprano), Marco Di Nunno (baryton) et Andrea Maurelli (basse) du groupe Mezzotono étaient vendredi soir sur la scène du théâtre du Consulat général de l'Italie à la métropole pour une soirée très attendue des Casablancais.

Pour sa troisième prestation au Maroc, en 20 ans, l'ensemble italien s'est de nouveau montré à la hauteur de sa réputation en offrant un magnifique concert a cappella dans une salle comble, et totalement conquise.

Il n'est nul besoin de rappeler que cette formation vocale, qui aime se définir « Petit orchestre italien sans instruments », a acquis au fil de nombreuses années une grande et riche expérience de la scène saluée à travers le monde.

Ce n'est donc pas une surprise si les premières notes du concert, accompagnées d'une reproduction ingénieuse de sons des différents instruments musicaux, ont capté l'attention du public venu nombreux ce soir-là pour écouter des chanteurs pétris de talents qui ont dominé la soirée d'un bout à l'autre avec une certaine aisance. Et, surtout, un brin d'humour qu'a apprécié avec beaucoup d'enthousiasme le public.

Un concert original et amusant

Il faut dire que le concert, organisé par le Consulat général d'Italie à Casablanca et l'Association culturelle Dante Alighieri, proposait ce soir-là un programme musical aussi bien alléchant que varié, s'adressant à un large éventail de goûts et de styles.

Avec au menu des titres tels que Mambo italiano de Bob Merryl, Il Balletto Barese (Gianni Ciardo), Cime Di Rape (Anders Edenroth), Reet Petite Berry Gordon (Jackie Wilson), Meraviglioso (Domenico Modugno), Another Star (Stevie Wonder)...

Figuraient également au menu Quando Quando Quando de Tony Renis, Buonasera Signorina de Fred Buscaglione, Nel Blu Dipinto Di Blu de Domenico Modugno et Guantanamera de José Marti-Julian Orbon.

Il est à noter que ce concert inaugurait la saison artistique 2024 de l'association italienne qui « s'annonce riche en manifestations culturelles », comme l'a déclaré sa présidente Mme Marina Sganga Menjour, dans une allocution pour introduire le groupe sur scène.

« Le spectacle que nous vous présentons ce soir est un concert a cappella interprété par Mezzotono, un groupe très apprécié en Italie et à l'étranger et dont les cinq chanteurs qui le composent utilisent uniquement leur 5 voix pour produire les sons des différents instruments musicaux », a-t-elle également indiqué.

La musique de la formation italienne, qui a reçu plusieurs prix parmi lesquels un Gold diplôme au Festival international de musique a cappella en Autriche et une nomination à Boston pour la catégorie « Best Humor Song », se distingue aussi à travers « une variété de rythmes et un sens comique qui transforme le concert en un spectacle fait d'humour et de musique a cappella », a-t-elle poursuivi.

Présent sur la scène italienne et internationale depuis près de deux décennies, le groupe Mezzotono a joué aux côtés d'illustres noms de la culture italienne et presté dans de grands et prestigieux théâtres d'une soixantaine de pays des cinq continents.

Sélectionné en 2020 par le ministère italien des Affaires étrangères pour diffuser un message vidéo promouvant la culture italienne dans le monde entier, aux côtés des personnages les plus célèbres de la culture italienne, le groupe vocal est considéré comme celui qui a chanté dans le plus grand nombre de pays au monde.

Très impressionné par l'enthousiasme du public marocain, le groupe a affirmé que ce dernier a quelque chose de particulier qui donne du zèle aux chanteurs et à la formation.