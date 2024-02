Ile Maurice: Les stars de Rodrigues

interview

Honorine Young Tie Yang, lauréate du Rodrigues College, rêve de faire des études en ingénierie biologique. «C'est une surprise. Je ne m'attendais pas à être lauréate car le niveau de la compétition était très élevé au collège. Il y avait d'autres élèves qui sont aussi bonnes. Je compte étudier l'ingénierie biologique. Je conseille aux jeunes de toujours faire preuve de discipline dans leurs études.»

Anne Léa Castel : «Ma famille a cru en moi»

«Ce fut une surprise totale pour moi mais mes parents eux y croyaient», déclare Anne Léa Castel, élève au Rodrigues collège. «Je ne sais pas dans quel secteur je vais étudier. Mais j'ai le choix entre l'ingénierie, la robotique et la médecine. J'encourage ma soeur Kelly pour qu'elle consacre son temps à ses études afin qu'elle soit lauréate comme moi. Pourquoi pas ?», dit-elle.

Chris Manan: «Venir à Maurice dans un 1er temps»

Chris Manan affirme qu'il a travaillé dur pour être laureat. Il n'a pas encore choisi dans quel domaine il ira faire des études supérieures. «Je n'y croyais pas trop mais tout de même j'ai travaillé très dur pour pouvoir obtenir la bourse. J'ai encore du temps pour réfléchir. Je compte venir étudier à Maurice dans un premier temps et après on verra», maintient-il.

Fernando Casimir : «Je suis content»

Fernandon Casimir n'arrive toujours pas à réaliser qu'il est lauréat. «Je suis content mais je n'y croyais pas trop. Je dois réfléchir dans quel secteur je vais poursuivre mes études. Je dois en discuter avec mes parents.»

Nan Rock Perrine le recteur de Rodrigues College : «C'est un cadeau pour le collège»

Le recteur du Rodrigues College, Nan Rock Perrine, n'a pu cacher sa joie après que son collège a raflé les quatre places réservées aux Rodriguais sous le Rodrigues Open scholarship. Et cerise sur le gâteau, une de ses élèves est lauréate au niveau national. «Je suis doublement content. Nous avons eu notre deuxième élève lauréate au niveau national. C'est le résultat d'un travail assidu par les élèves et les enseignants. C'est un cadeau qu'ils nous offrent car nous célébrons notre 50e anniversaire cette année», rappelle-t-il.

Kate Elodie Volbert: Lauréate rodriguaise au niveau national

Kate Elodie Volbert, portant une médaille, entourée de sa mère, sa tante et sa soeur.

Elle fait la fierté de son école et de sa mère. Kate Elodie Volbert de l'île Rodrigues est lauréate au niveau national dans la filière scientifique. La jeune fille, qui était au Rodrigues College, affirme qu'elle a pris ses études au sérieux dès son plus jeune âge et qu'elle s'est appliquée davantage au collège. «Quand je suis entrée en Form I, je me disais qu'il fallait que j'accomplisse quelque chose pour ne pas le regretter plus tard.» Elle a une pensée spéciale pour son père, Gémino, qui est décédé alors qu'elle passait ses examens du School Certificate. «Je dis merci à mon papa et à ma maman, Shirley, qui ont toujours cru en moi. Ils ont toujours voulu que je sois lauréate.» À hier après-midi, elle était toujours sur son petit nuage. «Je n'arrive toujours pas à réaliser que je suis lauréate. Je suis très contente.»

Elle n'est pas la seule élève de Rodrigues College à avoir tenté sa chance au niveau national. «Le collège nous a toujours encouragés, mais moi, personnellement, j'ai toujours voulu être lauréate au niveau national», rappelle-t-elle. D'ailleurs, elle est la deuxième lauréate du Rodrigues College. La jeune lauréate est née à Maurice, sa mère étant d'origine mauricienne, mais toute sa famille est rentrée à Rodrigues alors qu'elle n'avait que trois mois. «Je passe une bonne partie de mes vacances à Maurice. C'est probablement pour cette raison que j'ai voulu concourir au niveau national.» Kate Elodie Volbert n'a pas encore décidé dans quel domaine elle poursuivra ses études. Elle pourrait venir à Maurice dans un premier temps. «J'ai encore du temps devant moi. Je dois réfléchir et profiter de ce moment de joie», maintient-elle.