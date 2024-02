Ile Maurice: Collège Lorette de Quatre-Bornes - Une nouvelle vague de talents émerge

Déterminée à poursuivre ses études dans le domaine de l'environnement, elle voit cette réussite comme le début d'un voyage prometteur vers la réalisation de ses ambitions et la contribution à des causes qui lui tiennent à coeur. Marjorie Carpen, la mère de Yana, partage sa fierté pour sa fille, soulignant sa diligence, son sens de l'organisation et son engagement envers ses étude.

Elle témoigne avec admiration et affection de l'harmonie qui règne dans leur quotidien familial où l'équilibre entre le sport et les études est parfaitement géré.

Le collège de Lorette de Quatre-Bornes célèbre également cette victoire avec une immense joie. Lucie Leve Hanj, la rectrice du collège, a exprimé sa fierté et son bonheur lors de l'annonce du nom de Yana, soulignant l'explosion de joie qui a éclaté dans l'école à cette occasion. «Au-delà des résultats académiques, la réussite de Yana Carpen illustre le pouvoir de la détermination, de la persévérance et de l'engagement envers ses objectifs. En tant que pionnière de sa famille et modèle pour ses pairs, elle incarne l'esprit de réussite et d'inspiration, ouvrant la voie à un avenir prometteur et rempli de possibilités.»

mi les lauréats distingués cette année, Yana Carpen, étudiante au collège de Lorette de Quatre-Bornes, a brillé dans la catégorie ART. Pour elle, cette reconnaissance représente bien plus qu'une simple réussite académique ; elle incarne également un symbole de fierté familiale. En effet, elle est la première de sa famille à décrocher ce titre prestigieux, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives et aspirations. Ses propos révèlent une profonde satisfaction et un sentiment d'accomplissement.