Tunisie/Congo-Kinshasa: Demi-finale | (21h00) - Côte d'Ivoire-RD Congo / Stade Alassane Ouattara d'Abidjan - Qui arrêtera les Eléphants ?

La Côte d'Ivoire dans un rêve fou

Miraculé, le pays hôte se met à rêver. Quant à la RDC, elle a un bon coup à jouer.

Le République Démocratique du Congo affronte la Côte d'Ivoire à l'occasion des demies de la CAN. Les coéquipiers de Chancel Mbemba ont éliminé la Guinée au tour précédent, alors que les Eléphants ont «miraculeusement» éliminé le Mali. La Côte d'Ivoire est donc miraculée dans cette CAN à domicile. D'abord qualifiée pour les huitièmes de finale de façon presque inimaginable, les Eléphants ont ensuite fait tomber le Sénégal, tenant du titre en huitièmes, avant de sortir le Mali dans les toutes dernières secondes des prolongations. De son côté, la RDC progresse et continue d'emballer cette CAN. Les hommes de Papy Kimoto ont atteint les demi-finales en éliminant notamment la Guinée en quarts (3-1), et l'Egypte aux tirs au but en huitièmes. Aux portes de la finale, la RDC redouble donc logiquement d'ambition.

Desabre peut-il piéger le pays hôte ?

Volet dispositions à présent, aucun blessé n'est à déclarer côté ivoirien, sauf que Kossounou et Diakité sont suspendus. Bref, ce soir, la Côte d'Ivoire d'Emerse Faé, l'enfant de Nantes qui a ressuscité les Éléphants, se produira sans Aurier, suspendu, mais avec Yahia Fofana, Konan, Ndicka, Bolly, Diallo, Kessie, Seri, Seko Fofana - Adingra, Pépé et Haller. La RDC de Sebastien Desabre, à son tour, sera au grand complet avec Mpasi, Kalulu, Mbemba, Batubinsika, Masuaku, Bongonda, Moutoussamy, Pickel, Elia, Bakambu et Wissa.