Tunisie: USBG - Décontractés et confiants

Ayoub Tlili et ses partenaires ne craignent pas trop leur empoignade avec les Gafsiens et ont tous les atouts pour rentrer avec un résultat positif

Avec ses 4 points de bonus, fruits de sa quatrième place obtenue dans la première phase du championnat, l'USBG évoluera normalement sur du velours dans la phase du Play-Out. Le tirage au sort lui a réservé comme premier adversaire l'équipe d'El Gawafel de Gafsa dans son arène. Cette même équipe qu'elle a étrillée lors de la dernière journée de la première moitié du championnat par le score de 5 buts à 0. Il y aura donc de la revanche en l'air avec des Gafsiens qui ne feront pas dans la dentelle pour convoiter les trois points.

Avec 2 points de bonus seulement au compteur avant le coup d'envoi, les protégés de Soufien Hidoussi ont besoin d'une victoire sur les Benguerdanais qui leur permettrait non seulement de rattraper leur retard sur leur adversaire du jour, mais de le devancer d'un point au classement de cette première journée. C'est dire l'immensité de l'enjeu de ce match et la tâche très dure qui attend Ramzi Jarmoud et sa bande à Gafsa.

Une charnière défensive new look

Lors du mercato hivernal, l'USBG a libéré ses deux défenseurs centraux Chawki Ben Khedher et Mohamed Amine Mhadhebi, l'une des meilleures paires du championnat. Un choix risqué malgré le recrutement de trois axiaux pour meubler le vide laissé : Mohamed Amine Belakhel, Mohamed Aziz Boucetta et Rayan Haddad. La question qui se pose : est- ce que ces nouveaux arrivants vont faire oublier les joueurs piliers partants ? Surtout que Mahdi Ouedherfi a été transféré lui aussi et l'on se demande si Bida Junior pourra s'intégrer très vite au milieu de terrain avec le demi défensif balayeur Mahmoud Messai, rappelé lui aussi pour épauler les Mohamed Ben Tarcha, Youssef Mosrati, Mohamed Amine Meskini et Mohamed Nasr Hamed dans le travail d'approche offensif.

%

En l'absence de Béchir Ghariani, tous les espoirs seront mis sur le buteur Nassim Sioud pour être le fer de lance de l'attaque des «Jaune et Noir». Les Gafsiens se souviennent encore des 4 buts qu'il leur a mis lors de la 14e journée de la première manche du championnat et le tiendront sans doute sous bonne garde avec un marquage strict. Mais Ramzi Jarmoud est confiant et serein et a d'autres solutions à proposer pour sortir sinon victorieux du moins avec le point du nul de ce déplacement difficile.