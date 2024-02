Afrique: Demi-finale | (18H00) Stade de la Paix de Bouake - Nigéria-Afrique du Sud - La montée des marches

Lookman- Osimhen : la force de frappe nigériane

Duel de bancs entre José Peseiro et Hugo Broos. Lutte sans merci entre Lookman et Percy Tau. Qui aura le dernier mot pour une place en finale du festival de «CAN» ?

Le Nigeria affronte en fin d'après-midi l'Afrique du Sud pour une place en finale de la CAN. Auparavant, les Super Eagles ont éliminé l'Angola, alors que l'Afrique du Sud a sorti le Cap-Vert aux tirs au but. Pour décrocher une place en finale, le Nigeria croise donc l'Afrique du Sud aujourd'hui. Ce faisant, le Nigeria est peut-être l'ultime grand favori encore présent dans cette compétition. Les Super Eagles avancent toujours aussi sereinement dans cette Coupe d'Afrique des nations, surtout après avoir éliminé le Cameroun avec autorité en huitièmes. Il ne leur reste donc que deux matchs pour aller chercher le trophée tant convoité.

A son tour, aux termes d'une séance de tirs au but épique, l'Afrique du Sud a éliminé le Cap-Vert en quarts de finale. Les Bafana Bafana poursuivent leur splendide épopée, après avoir notamment sorti le Maroc, et terminé deuxième de leur poule derrière le Mali. Nigeria-Afrique du Sud, c'est donc l'une des deux affiches du dernier carré de la Coupe d'Afrique des nations. Ce faisant, le tournoi touche à sa fin, et avec les éliminations surprises des favoris, le dernier carré est là inattendu.

Pas de Maroc, pas d'Algérie, ni de Sénégal ou encore de Tunisie. Mais il y a du lourd quand même au programme. Aujourd'hui, le Nigeria a rendez-vous avec l'Afrique du Sud au Stade de la Paix de Bouaké. Invaincus, et avec un jour de repos en plus que leurs adversaires, les Super-Eagles sont favoris pour aller chercher la qualification en finale. De leur côté, les Bafana Bafana ont commencé le tournoi sur une défaite (2-0 contre le Mali), mais se sont bien repris jusqu'à éliminer le Maroc (2-0) et se hisser aux portes de la finale!

Attention à l'homme au masque de plastique !

Sur ce, volet individuel, les Super Eagles ont le profil-type d'une équipe portée par un joueur d'exception habité par un destin inéluctable. Osimhen, l'homme au masque de plastique, se donne corps et âme pour son équipe, fait marquer les autres, à l'image d'Ademola Lookman (3 buts), assure sans relâche le premier rideau défensif et galvanise ses coéquipiers. Avec lui et une défense très stable qui n'a encaissé qu'un seul but dans la compétition, les Nigérians, en demi-finale pour la 16e fois en 20 participations, sont favoris pour remporter une quatrième étoile après 1980, 1994 et 2013.

Cependant, l'Afrique du Sud n'est pas en reste. L'unité des Bafana Bafana a jusque-là fait la différence. Avec huit titulaires jouant dans le même club du Mamelodi Sundowns, la meilleure formation d'Afrique, les Bafana Bafana s'appuient sur des habitudes collectives acquises en clubs, rares et précieuses en sélection, sans oublier le gardien Ronwen Williams qui a montré contre le Cap-Vert qu'il pouvait être considéré comme un rempart de choix, et l'un des meilleurs portiers du continent, avec quatre tirs au but arrêtés et des parades décisives dans plusieurs rencontres. 4

Cependant, le onze du sélectionneur belge Hugo Broos n'a pas beaucoup bougé depuis le début du tournoi. Est-ce que la fatigue pourrait rattraper l'Afrique du Sud dans sa quête d'une deuxième étoile après celle de 1996 ? Aujourd'hui, si les Super Eagles sont l'équipe la plus expérimentée à ce stade, pour sa 16e participation à une demi-finale de la CAN, le Nigeria ne vise qu'une chose : s'assurer une place en finale. Les Bafana Bafana, aussi, reviennent au sommet, mettant fin à 24 ans d'absence des demi-finales de la Coupe des nations.

Les Sud-Africains ont impressionné en éliminant le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde, puis en ajoutant le Cap-Vert, jusqu'alors invaincu. Leur voyage se poursuit donc en demi-finale, où ils affrontent des adversaires familiers...Enfin, volet plans de jeu, le sélectionneur des Super Eagles José Peseiro affectionne le 3-4-2-1 avec Nwabali dans les buts, Ajayi, Bassey, Troost Ekong dans la défense et le quatuor Aina-Onyeka-Iwobi-Sanusi au milieu.

Plus haut, on retrouve Simon sur le couloir droit et le fameux Lokman sur le couloir opposé, alors qu'Osimhen est toujours placé en pointe, tel un électron libre offensif qui décroche tantôt et file droit au but la plupart du temps. En face, Hugo Broos pencherait vers le 4-2-3-1 habituel des Bafana Bafana avec le brillant gardien Williams, Mudau à droite, Modiba à gauche, Kekana-Mvala dans l'axe, Sithol en tant que demi gauche, Mokoena à droite de l'entrejeu, l'excellent Percy Tau sur le couloir gauche, Morena sur l'aile opposée, puis Zwané pour servir le jeu et servir de rampe de lancement à Makgopa en pointe. Pour finir, notons que le Nigeria et l'Afrique du Sud vont se croiser à nouveau début juin dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires du Mondial.