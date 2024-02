Maroc: L'administration parlementaire au coeur d'entretiens de M. Mayara avec le président de l'association des secrétaires généraux des parlements arabes

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a souligné, mercredi à Rabat, l'importance capitale de l'administration parlementaire dans le renforcement et la facilitation de l'action des institutions législatives, lors d'une rencontre avec le président de l'association des secrétaires généraux des parlements arabes, Ahmed Bin Nasser Al Fadala.

A cette occasion, M. Mayara a mis en avant les rôles essentiels et centraux des secrétariats généraux des parlements dans le soutien des parlementaires et leur autonomisation dans l'exercice de leurs fonctions, notant l'importance du rôle de l'association des secrétaires généraux des parlements arabes dans l'appui de l'action des institutions législatives arabes, et de ses efforts en faveur de l'action parlementaire commune, fait savoir un communiqué de la Chambre des conseillers.

Il a en outre donné un aperçu sur la Chambre et son positionnement constitutionnel singulier, qui tient compte de sa composition diversifiée aux affluents territorial, social, professionnel, et économique, et de la spécificité de ses attributions.

M. Mayara a, en outre, appelé à mettre en place des canaux de communication permanents, à échanger les visites, les expertises et expériences entre le parlement marocain et l'association des secrétaires généraux des parlements arabes, et de coordonner les positions dans les fora internationaux, au service des causes du monde arabe.

Pour sa part, M. Al Fadala s'est félicité de la tenue de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'association pour améliorer l'action parlementaire arabe, saluant par la même occasion l'expérience parlementaire marocaine, notamment dans l'aspect administratif, notant dans ce sens, l'importance du Centre parlementaire d'études et de recherches, et l'ambition de l'association de tirer profit de son expertise.

M. Al Fadala, qui effectue une visite au Maroc à la tête d'une importante délégation, a mis l'accent sur les rôles importants que joue l'association des secrétaires généraux des parlements arabes dans une conjoncture marquée par les grands défis auxquels fait face le monde arabe, soulignant l'importance de la mise en place d'un plan d'action stratégique pour relancer la diplomatie parlementaire active, au service des causes des pays du monde arabe et pour la défense de leurs intérêts.