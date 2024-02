Maroc: RGPH-2024 - Appel à candidature pour la mobilisation de 55.000 enquêteurs (HCP)

Rabat — Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a ouvert, mercredi, un appel à candidature pour la sélection de 55.000 enquêteurs qui devront être mobilisés dans le cadre du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), prévu du 1er au 30 septembre 2024.

Lors d'un point de presse consacré à la présentation du cadre de sélection, de formation et d'affectation du dispositif humain chargé du RGPH-2024, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, a annoncé le lancement, du 7 au 27 février, de l'appel à candidature pour la participation à cette opération nationale via la plateforme "www.candidature-recensement.ma".

Cette opération est accessible à tous les citoyens marocains âgés de 20 ans et plus, titulaires d'un diplôme d'études supérieures équivalent à un bac +2 minimum, ainsi qu'aux fonctionnaires et retraités, a souligné M. Lahlimi, notant que la plateforme permet de faciliter et garantir la traçabilité du processus de sélection des participants répondant aux prérequis d'éligibilité.

Et de préciser qu'une présélection de 200.000 candidats sera réalisée sur la base des profils et des besoins géographiques, lesquels participeront à une formation à distance de 3 mois, avant la sélection définitive des 55.000 enquêteurs qui bénéficieront d'une formation en présentiel durant le mois d'août, juste avant le début des opérations de recensement sur le terrain.

Évoquant les nouveautés du RGPH-2024, M. Lahlimi a fait savoir que cette édition comprend deux types de formulaires, à savoir un questionnaire court destiné à l'ensemble les ménages, et un questionnaire long adressé à tous les ménages des communes comptant moins de 2.000 foyers, et à 20% des ménages des communes de plus de 2.000 foyers.

"Grâce à la digitalisation, nous avons étoffé le questionnaire du RGPH en y intégrant de nouveaux sujets ainsi que des données approfondies sur les conditions de vie de la population", a-t-il poursuivi, notant que cette opération d'envergure marque une rupture avec les recensements précédents de par la digitalisation complète de l'ensemble de son processus.

Dans cette perspective, le Haut-Commissaire au Plan a affirmé que cette avancée permettra de générer une large variété d'indicateurs afin d'évaluer les progrès du Royaume dans les domaines démographique, économique, social et environnemental, à différentes échelles, nationale, régionale et locale.

Par ailleurs, M. Lahlimi a salué l'ensemble des partenaires du HCP, notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), pour leur soutien technique et financier dans les préparatifs de cette opération cruciale qui vise à améliorer la qualité des études économiques menées dans le Royaume.

Cette rencontre a aussi été l'occasion de présenter les plateformes de sélection et de formation du personnel chargé de réaliser le RGPH-2024, et de passer en revue les processus de sélection, de formation et d'affectation des 55.000 enquêteurs qui se chargeront de collecter les données auprès des ménages.

Ces plateformes permettront d'assurer un recrutement efficace et une préparation adéquate du personnel pour mener à bien cette opération fondamentale de manière professionnelle et conforme aux normes établies. Le RGPH 2024 vise à fournir des données précises et complètes pour orienter les politiques publiques et soutenir le développement socio-économique du Maroc.