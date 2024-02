Maroc: La promotion de l'action parlementaire au centre d'entretiens de M. Talbi El Alami avec le président de l'Association des SG des parlements arabes

Rabat — Le développement des mécanismes de l'action parlementaire a été au centre d'entretiens, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le président de l'Association des secrétaires généraux des parlements arabes et secrétaire général du Conseil qatari de la Choura, Ahmed bin Nasser Al-Fadala.

Au cours de ces entretiens, les deux parties ont souligné la centralité de la coopération dans l'action parlementaire arabe commune, ainsi que la nécessité d'échanger les expériences et les visites, de tenir des réunions conjointes pour renforcer le dialogue et la communication constants et de coordonner les positions entre les parlements arabes, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les entretiens ont également été l'occasion de mettre en avant les grands chantiers dans lesquels le Royaume s'est engagé sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de passer en revue l'expérience parlementaire marocaine, outre les expériences des parlements arabes et les objectifs et missions de l'Association des secrétaires généraux des Parlements arabes.