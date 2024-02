Maroc: M. Mayara s'entretient avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Panama

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens "fructueux" avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Panama, Vladimir Franco.

Cette entrevue a été l'occasion de souligner la ferme volonté des deux pays de renforcer leurs relations et de donner un nouvel élan à leur coopération bilatérale dans divers domaines, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

S'exprimant à cette occasion, M. Mayara a exprimé sa satisfaction de la qualité des relations politiques unissant les deux pays amis, basées sur la coopération, la solidarité et le respect mutuel, poursuit le communiqué.

En ce qui concerne la question du Sahara marocain, M. Mayara a salué la récente position du Panama qui a considéré que "l'ONU demeure le mécanisme approprié pour réunir toutes les parties concernées pour la recherche d'une solution politique à ce différend artificiel", soulignant son soutien à l'Initiative d'autonomie "comme unique base pour une solution juste et durable".

Il a, en outre, affirmé que cette position va inéluctablement renforcer les relations économiques, commerciales et culturelles entre les deux pays, et à tirer parti de toutes les opportunités et potentialités offertes.

M. Mayara a également souligné l'importance de la coopération parlementaire en tant que levier pour renforcer la coopération bilatérale et créer des ponts de coopération et de rapprochement entre les deux peuples amis, faisant part de la forte volonté de la Chambre des conseillers de développer les liens de coopération avec l'institution législative de la République du Panama, en mettant en place des passerelles de dialogue et de coordination à même d'accompagner le développement des relations bilatérales et multilatérales.

De son côté, le responsable panaméen s'est félicité de l'attention particulière qu'accorde le Maroc au développement de ses relations avec le Panama, notant que sa visite actuelle au Royaume s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique impulsée par la position de son pays concernant le conflit autour du Sahara marocain.

M. Franco a mis l'accent sur la nécessité de donner au volet parlementaire la place qu'il lui échoit pour renforcer la coopération bilatérale, à travers l'intensification de la coordination et la consultation au sein des fora et des groupes parlementaires continentaux, ainsi que par le biais de projets culturels entre les deux parties, tel que la "Bibliothèque Mohammed VI" au siège du Parlement d'Amérique latine et des Caraïbes, devenue un véritable espace de dialogue et de coexistence ainsi qu'un moyen de faire connaitre le Royaume en Amérique latine.

Il a aussi exprimé la conviction de son pays quant à l'importance de la coopération Sud-Sud, et sa volonté de renforcer et de diversifier ses partenariats avec le continent africain face aux nouveaux défis mondiaux, soulignant à cet égard que le Panama accorde une grande importance à la vision Royale selon laquelle "la façade Atlantique du Maroc constitue une porte vers l'Afrique et l'Amérique".