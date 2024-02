Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Février 2024

Sénégal : Report de la présidentielle- Patrice Talon réagit

Le président béninois Patrice Talon était face à la presse nationale et il internationale le jeudi8 Février. Au titre des sujets abordés par le président Patrice Talon figure le sujet relatif à la situation au Sénégal. Pour le président béninois, ce qui se passe au Sénégal est déplorable. « Ce qui se passe au Sénégal est regrettable », a indiqué Patrice Talon pour se démarquer de son homologue en fin de mandat. Pour le président béninois, ce qui se passe au Sénégal est déplorable. «Ce qui se passe au Sénégal est regrettable », a indiqué Patrice Talon pour se démarquer de son homologue en fin de mandat. Le président Patrice Talon condamne le coup d’État institutionnel dans ce pays qui a une bonne tradition de démocratie dans la sous- région. Il espère que la sagesse va gagner le rang des acteurs pour un retour à la normale de la situation.(Source :lanouvelletribune.info)

Côte d’Ivoire : Armée - 134 nouveaux soldats présentés au drapeau

L'armée ivoirienne va renforcer son effectif de nouveaux soldats. Ces éléments de la grande muette, constitués d’élèves officiers d’active et de médecins élèves officiers, pour leur intégration officielle, après leur formation au sein de l'armée de Côte d’Ivoire, ont été présentés, le 8 février, au drapeau, à la faveur d’une cérémonie solennelle, à l’Académie des forces armées de Zambakro située dans le district de Yamoussoukro. Ces impétrants, au nombre de 134 (125 élèves officiers d’active de 1re année (Eoa1), 9 médecins élèves officiers (Meo) ont vu les capacités renforcées durant 3 mois (3 novembre 2023-8 février 2024).La présentation au drapeau marque une étape essentielle dans la vie de tout soldat.Les membres de cette promotion affirmeront ainsi leur aptitude au dur métier des armes et leur vocation à servir la patrie. (Source : fratmat.info)

%

Niger : Lutte contre le terrorisme- L’armée neutralise 60 terroristes dans le Sud-Ouest du pays

Les Forces de défense et de sécurité (Fds) nigériennes ont affirmé avoir neutralisé une soixantaine de terroristes et blessé plusieurs autres, dans une opération militaire dans la zone de Kokoloko, dans la région de Tillabéry (Sud-Ouest), a indiqué une source officielle citée par des médias locaux. Selon aniamey.com, les Fds ont également interpelé des terroristes et détruit une trentaine d'engins explosifs improvisés et plusieurs motos, saisi des armes et munitions, des moyens de communication ainsi qu'une importante quantité de leurs logistiques, et ce, au cours de la même opération « Fassa ». Par ailleurs, les Fds ont déploré la mort d'un de leurs membres et six autres membres ont été blessés. Ils ont ajouté qu'un véhicule des Fds a été détruit par un engin explosif improvisé. L'opération « Fassa » a débuté le 26 janvier 2024, sur la rive droite du fleuve Niger. (Source : aniamey.com)

Guinée : Menace de grève en Guinée-Le gouvernement fait un « premier pas » vers le Syndicat

Le Gouvernement vient de faire un premier pas vis-à-vis du mouvement syndical guinéen qui menace de déclencher une grève générale et illimitée en Guinée. Selon nos informations, le ministre du Travail et de la Fonction publique a programmé une rencontre d’échanges avec les représentants de la classe ouvrière le lundi prochain.« Le Gouvernement nous a invités à une réunion le lundi 12 février 2024. Cette réunion va se dérouler au conseil national de dialogue social. C’est le ministre de la fonction publique qui a donné la latitude au conseil national de dialogue de nous inviter à un débat le lundi, à 14h », a confié à Africaguinee.com un des leaders du mouvement syndical guinéen, joint ce jeudi 8 février 2024.Dans sa plate-forme revendicative le syndicat exige du Gouvernement la libération de Sékou Djamal Pendessa, la baisse des prix des denrées alimentaires, l’application du protocole d’accord signé en novembre dernier dans son volet prise en charge des enseignants contractuels. (Source : africaguinee.com)

Togo : Production halieutique - En progression de 30% entre 2020 et 2023

Au Togo, les acteurs de la pêche ont capturé 24.229 tonnes de poissons en 2023, selon les données communiquées par le ministère de l’économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Cette quantité est en progression de 30% comparativement au volume de poissons enlevé en 2020, soit 18.658. Sur la période 2020-2023, la quantité de poissons pêchée selon les moyens artisanaux, a progressé de 11.711 tonnes à 15799 tonnes pour une hausse de 34%. Quant à la pêche maritime chalutière, elle est passée de 85 tonnes à 128 tonnes, soit 50% de hausse sur la période sous revue. On note également qu’en 4 ans, la production de la pêche continentale a enregistré une croissance de 10% passant de 6132 tonnes en 2020 à 6734 en 2023. Sur le même trend, la pisciculture a connu une évolution de 114% grâce à sa production qui est passée de 730 tonnes à 1568 tonnes. Notons que le secteur de la pêche contribue à près de 4,5% au PIB du pays, selon les dernières données du ministère de l’économie maritime et emploie plus de 20.000 personnes. (Source : alome.com)

Bénin : Mobilisation de l’épargne - Cotonou émet avec succès un eurobond de 750 millions de dollars

Pour la première fois, le Bénin lance sur le marché international une obligation en dollar américain, récoltant 750 millions de dollars avec une échéance de 14 ans. L’émission, finalisée le 6 février 2024, classe le Bénin en tant que troisième meilleure notation de crédit en dollar US en Afrique, derrière le Maroc et l’Afrique du Sud. Cette première dans l’histoire du Bénin sur le marché obligataire international en dollar s’élève à 750 millions de dollars pour une durée jusqu’en 2038 (Source : acotonou.com)

Éthiopie : Valoriser l'industrie du café en Afrique- Un forum politique de haut niveau à Addis-Abeba

Un forum politique de haut niveau s'est tenu le 07 février dernier à Addis-Abeba en Éthiopie en marge des assises de la 63ème session annuelle de l'organisation inter africaine de café (Oiac).Selon une note d'information transmise le jeudi 08 février 2024 à Abidjan.net, cette rencontre modérée par Aly Touré, le représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base à Londres, avait pour thème : « Transformer le secteur africain du café par la valeur ajoutée ».A en croire la note, l'objectif dudit forum qui a réuni les ministres et chefs de délégation de l'Oiac était d'offrir une plate-forme en vue de partager les expériences et actions entreprises par les pays membres dans le domaine de la valorisation du café. L'objectif principal de ces assises, ajoute le document, est de parvenir collectivement à une vision stratégique pour valoriser le café africain.(Source :abidjan.net)

Sierra Leone : Actualité politique au Sénégal - Les inquiétudes du parlement de la Cédéao

Les travaux de la première session extraordinaire au titre de l'année 2024 du parlement de la communauté économique des Etats de de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) se sont ouverts, le mardi 06 février 2024 à Freetown en Sierra Leone sous la présidence du président de l'institution, Dr Mohamed Siddie Tunis. A l’occasion, le président du parlement de la Cédéao s'est dit très « inquiet des récents développements dans la sous-région, notamment la quête du Mali, du Niger et du Burkina Faso de se retirer de la Cédéao et le développement politique au Sénégal » Selon aniamey.com qui rapporte l’information, cette session extraordinaire marque la fin de la cinquième législature du parlement communautaire et constitue une occasion pour faire le bilan de tout ce qui a pu être réalisé et ce qui reste pour être continué par la prochaine sixième législature.(Source :aniamey.com)