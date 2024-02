Maroc: La Bourse de Casablanca termine en territoire positif

Bourse (Casablanca) — La Bourse de Casablanca a terminé en territoire positif jeudi, son indice phare, le MASI, avançant de 0,61% à 12.625,89 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,68% à 1.024,8 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, a progressé de 0,88% à 930,39 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a lâché 0,1% à 1.093,81 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris, respectivement, 0,79% à 11.624,56 pts et 0,7% à 10.560,71 pts.

Sur le plan sectoriel, l'indice de l'industrie pharmaceutique a enregistré la plus forte hausse (+3,44%), devant l'indice des boissons (+2,35%), et de l'ingénierie et biens d'équipement industriels (+1,65%).

En revanche, le secteur de la chimie a accusé la plus forte baisse (-2,48%), suivi du secteur de l'agroalimentaire et production (-1,48%) et celui des mines (-1,06%).

Le volume global des échanges a porté sur 348,41 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions), et dominés par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (109,61 MDH), BCP (87,3 MDH) et Label Vie (46,83 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 650,5 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs, les plus fortes hausses étaient affichées par Jet Contractors (8,83% à 343,9 DH), CDM (5,99% à 874,4 DH), Agma (5,98% à 7.300 DH), Disty Technologies (4,79% à 217,8 DH) et Stroc Industries (4,21% à 29,18 DH).

A l'opposé, Maghreb Oxygène (-5,98% à 206,85 DH), Réalisations Mécaniques (-5,36% à 106 DH), Maghrebail (-4,43% à 950 DH), Minière Touissit (-4,02% à 1.530 DH) et Lesieur Cristal (-3,96% à 267 DH) accusaient les plus fortes baisses.