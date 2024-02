Ile Maurice: Pas assez de littérature en kreol morisien ? Une histoire à dormir debout

Les deux raisons officielles derrière la non-introduction du «kreol morisien» en «Higher School Certificate» sont : le nombre insuffisant d'ouvrages de littérature dans cette langue et le manque de personnel enseignant qualifié. Deux raisons qui ne convainquent pas.

Une position officielle qui ne bouge pas d'un iota. Pour le ministère de l'Éducation, non, il n'y a pas assez d'ouvrages de littérature en kreol morisien (KM), pour soutenir son introduction en Higher School Certificate (HSC). Après le plaidoyer de l'évêque de Port-Louis. Jean Michaël Durhône, à la messe du 1er-Février où il a affirmé que, «ce serait un progrès significatif si le KM parvenait à trouver sa place en HSC. Ceci démontrerait notre respect envers cette langue en l'incluant en tant que matière subsidiaire», Leela Devi Dookun-Luchoomun a réitéré les mêmes preuves du contraire : le manque à la fois d'ouvrages et d'enseignants.

Deux arguments qu'elle avançait déjà dans une réponse parlementaire du 31 octobre 2023. «Il y a un travail qui se fait au niveau du comité (NdlR : créé pour évaluer le degré de préparation pour l'introduction du KM d'abord comme matière subsidiaire, puis comme matière principale en HSC). Il va devoir aussi venir avec suffisamment de littérature au niveau du KM dans la standardised form de la langue.»

Là où cette réponse ne convainc pas, c'est que le volume de littérature «ne se pose pas du tout cette année, si on parle du KM comme matière subsidiaire en HSC», explique Arnaud Carpooran, doyen de la faculté de Social sciences & Humanities de l'université de Maurice et président de la Creole Speaking Union. Parce que le KM comme sub en HSC teste les compétences à l'oral (speaking test), la compréhension (reading and writing) et la rédaction (essay). L'étude de texte littéraire ne fait pas partie du programme au niveau subsidiaire en HSC.

Une fois l'étape de l'introduction du KM comme matière subsidiaire en HSC passée, viendra celle du KM comme matière principale. «Oui il y a assez de textes de bonne qualité», rappelle Arnaud Carpooran. Il précise que «le travail de transcription en graphie standard des textes que nous considérons comme intéressants pour les élèves a déjà été fait.»

Citant l'exemple de l'oeuvre monumentale de Dev Virahsawmy, il explique : «Dans plus de 1 000 écrits, il y a peut-être cinq textes qui ont été choisis pour être étudiés. Dev Virahsawmy lui-même avait décidé que si ses textes entraient dans les collèges, ils seraient transcrits en graphie standard. Cette question a déjà été réglée avec d'autres auteurs aussi. Le reste relève maintenant d'une décision politique sur laquelle je ne peux pas me prononcer.» Aux funérailles de Dev Virahsawmy. le 9 novembre 2023, sa veuve Loga a maintenu qu'un recensement de ses oeuvres par l'Institut Cardinal Jean Margéot (ICJM), à qui il a légué ses droits d'auteur, a répertorié «4 000 documents».

La production littéraire en kreol est non seulement volumineuse, mais elle a aussi une longue histoire. En 2022, cela faisait 200 ans que le premier texte littéraire en kreol avait été publié. Il s'agit des Essais d'un bobre africain de François Chrestien. Au temps de l'esclavage, l'auteur François Chrestien a servi d'interprète pour le kreol devant les tribunaux. Quatre ans avant ce bicentenaire, en août 2018, la traduction de l'ouvrage en kreol moderne, réalisée par la Creole Speaking Union avait été lancée par le Premier ministre Pravind Jugnauth.

En 2007, deux chercheurs, Robert Furlong et Vicram Ramharai, publiaient Panorama de la littérature mauricienne La production créolophone. Le volume 1 s'étend «des origines à l'indépendance». En préface, les auteurs soulignent qu'il «allait de soi que la première thématique abordée porte sur la production créolophone et englobe des textes en et sur le créole». Ce panorama illustre surtout «l'abondance : ce premier volume, qui ne couvre que la production allant jusqu'à l'indépendance de l'île en 1968, fait déjà plus de 500 pages. Et il en faudra autant, sinon bien plus, pour atteindre l'année en cours dans le prochain volume si l'on prend en considération la liste des publications en et sur le créole publiée à la fin de ce panorama»

Du côté de Ledikasyon Pu Travayer (LPT), même en l'absence d'un relevé chiffré, en 46 ans d'existence, le nombre d'oeuvres publiées est conséquent. Alain Ah-Vee explique qu'à partir de 1977, les publications sont réalisées à la main, «pour les besoins des cours de literasi». Parmi celles-ci, des ti-zistwar et des poèmes d'Henri Favory.

Au début des années 1980, avec la demande pour les cours d'alphabétisation, LPT se tourne dans un premier temps vers des éditeurs. «Mais certains étaient réticents à publier des oeuvres en kreol. On nous décourageait. Zot dir perdi letan sa. Qui va lire ces livres ?» Ou alors, «zot fer kouma dir kordonie ar ou. Si vous avez besoin du livre pour vendredi, ils vous demandent de passer la semaine suivante». Ce qui pousse LPT à se doter, en l'espace de quatre ans, de tous les outils nécessaires, pour ne plus dépendre des imprimeries commerciales. Ainsi équipé, LPT publie à partir de 1984, pas seulement pour les cours d'alphabétisation mais aussi pour le grand public. «La literasi c'est le soubassement de la littérature. Cela crée un lectorat pour la langue kreol, qui n'existait pas de façon systématique», souligne Alain Ah-Vee. LPT a alors lancé des concours littéraires, une autre occasion pour que «les élèves aient un environnement écrit en kreol. En dehors que Dev Virahsawmy, nous étions alors le seul éditeur à publier en kreol».

Parmi les rendez-vous annuels pour les écrits en kreol, figure la Collection Maurice. Ce recueil de nouvelles trilingue anglais-français- kreol est publié par l'agence Immedia et Rama Poonoosamy. La Collection Maurice a fêté ses 30 ans d'existence en 2023. Parmi les contributeurs réguliers en kreol: Lindsey Collen et Ramesh Ramdoyal.

Manque de personnel situation nuancée

Le problème de manque de personnel est «réel» estime Arnaud Carpooran. Si moins de 200 élèves ont participé aux examens de KM en School Certificate (SC) en 2023, «on prévoit 700 élèves pour cette année. Le ministère de l'Éducation devra trouver des solutions ne serait-ce que pour satisfaire la population estudiantine jusqu'au SC. Je lance un appel pour qu'il active les procédures de formation».

Le taux de réussite au KM en 2023 en SC est de 96,28 %. Ce qu'Arnaud Carpooran analyse de façon plus détaillée : «Il y a 15 élèves (NdlR : sur 188 candidats) qui ont réussi au KM et qui ont obtenu les cinq Credits nécessaires pour monter en HSC.» Donc accommoder 15 élèves avec le KM comme matière subsidiaire en HSC aurait été possible dès la rentrée 2024.

Du côté de l'Education catholique, des voix s'élèvent pour affirmer que le compte d'enseignants de KM y est. Et que des collèges sont prêts à prendre en charge l'enseignement du KM en HSC.

Une partie infinitésimale de l'oeuvre monumentale de Dev Virahsawmy qui culmine à 4 000 documents.

Université De Maurice: BA (Hons) Creole Studies à la prochaine rentrée

Si depuis 2014 l'UoM propose le BA (Hons) French and Creole Studies, dix ans plus tard, le kreol va voler de ses propres ailes à la prochaine rentrée universitaire. Arnaud Carpooran annonce que le BA (Hons) Creole Studies sera proposé à partir d'août 2024.

«Souvent, l'étudiant qui a obtenu le BA (Hons) French and Creole Studies finit par n'enseigner que le français. Quand on dit que 20 étudiants obtiennent leur diplôme dans cette filière, on a l'impression que ce sont 20 personnes sur le marché du travail pour l'enseignement du kreol. Mais la moitié peut opter pour le français, parfois à cause de l'offre d'emploi proposée par des collèges», soutien Arnaud Carpooran. Il ajoute que ce nouveau diplôme spécialisé répond à la fois au «flou artistique qui existe actuellement» et à la «demande réelle, vu l'évolution du kreol dans le système éducatif». Pour ceux qui souhaitent devenir enseignants après avoir décroché le BA (Hons) Creole Studies, le Post Graduate Certificate in Education (PGCE) en kreol morisien existe déjà au Mauritius Institute of Education.