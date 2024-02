Ile Maurice: Le drain qui dérange

Le ton monte à Sainte-Croix. Mais pas que, l'eau également. Une centaine d'habitants de la rue Capitaine Pontré, située à l'arrière du caveau du Père Laval, font les frais du déversement d'eau d'un gros drain, construit en 2019 sortant de la montagne, mais qui finit dans un plus petit drain. Une situation devenue insupportable aujourd'hui et qui pousse les habitants à envisager la manière forte.

Contactée à cet effet, la PPS de la région Subhasnee Luchmun Roy explique qu'elle s'est rendue personnellement sur le terrain avec des représentants de la Land Drainage Authority pour s'enquérir de la situation. Une réunion a été organisée avec les habitants. La solution, explique t-elle doit être la construction d'un « retaining pond» sur la montagne pour canaliser l'eau et éviter qu'elle ne gagne le pied les maisons plus bas. « Il y a trois morcellements plus haut dans cette région. On a analysé la région et vu le problème. La solution c'est de construire ce qu'on appelle un cut off, un rétention pond. Pour cela il faut que les gens collaborent avec nous et nous donnent un terrain pour mettre en place ce projet. On cherche un terrain et la LDA a fait la demande pour acheter le terrain mais s'est heurté à un refus. C'est tout ce qui manque. En attendant d'avoir un terrain, on propose des solutions pour soulager les habitants en attendant pour nettoyer les drains . Ce serait bien que les personnes se manifestent positivement pour qu'on ait un terrain pour soulager les habitants», explique Subashnee Luchmun Roy.

Face à l'inertie des autorités, les habitants penchent pour une manifestation si rien n'est fait et comptent loger une plainte contre la NDU.