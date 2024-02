Burkina Faso: Déclaration des biens de Personnalités - Une vérification s'impose

Notre pays, le Burkina Faso, dans sa volonté de promouvoir la gouvernance vertueuse, a adopté, en 2015, la loi n°004-2015/CNT portant prévention et répression de la corruption. Je me rappelle encore ce jour. C'était le 3 mars 2015, et tout le monde à l'époque, avait applaudi cette mesure du gouvernement de la Transition. Même, moi fou, j'avais sauté de joie de ma vieille chaise quand j'avais appris cette bonne nouvelle. En vérité, le jeu en vaut la chandelle. Et il faut le dire, pour une mesure salutaire, ç'en est une, au regard des objectifs nobles poursuivis, et surtout au vu de la qualité des personnalités concernées par ladite mesure. En effet, du Président du Faso en passant par les membres du Gouvernement jusqu'aux députés, tous sont assujettis à cette disposition règlementaire.

Et ce n'est pas tout. Sont également concernés, les hautes personnalités politiques et administratives, les présidents d'institutions et les représentants des collectivités territoriales. A toutes ces personnalités citées, il leur est fait obligation de déclarer auprès de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), leurs biens et patrimoines au début et à la fin de leur fonction. Pour promouvoir la transparence et garantir l'intégrité des serviteurs de l'Etat en vue d'assurer la bonne gouvernance, difficile de faire mieux. Seulement que les fruits n'ont visiblement pas tenu la promesse des fleurs. En effet, près de 10 ans après l'adoption de cette loi, les mêmes tares demeurent dans notre Administration. Corruption, détournements de deniers publics, enrichissements illicites, bref, le problème, loin d'être résolu, reste entier. C'est pourquoi j'estime, pour ma part, qu'il est temps de prendre le taureau par les cornes.

%

Les filous n'ont jamais manqué d'user de stratagèmes pour parvenir à leurs fins

Cela est d'autant nécessaire que des bandits en col blanc, il y en a, dans ce pays, pourtant, appelé pays des Hommes intègres. Et ça, je n'ai pas besoin de citer de noms, les faits parlent d'eux-mêmes, et il suffit de la moindre observation pour s'en convaincre. Les nouveaux riches, il y en a dans notre Administration publique. Des gens devenus subitement riches comme par coup de magie, et dont la fortune n'a pas d'histoire, on en rencontre. Avec ce phénomène qui n'est rien d'autres que les effets de la corruption, et sachant que la vertu dans la gestion des deniers publics, n'est pas la chose la mieux partagée dans ce pays, il est impérieux d'observer la plus grande vigilance face aux déclarations de biens et de patrimoines faites par les agents de l'Etat avant leur prise de fonction.

Moi fou, je ne sais pas trop comment l'ASCE-LC procède quand elle reçoit les déclarations d'intérêt des uns et des autres, mais je voudrais quand même l'inviter à plus de vigilance. En effet, une vérification s'impose avant et après, pour s'assurer de l'exactitude des déclarations faites. Car, en vérité, on sait que dans ce pays, les filous n'ont jamais manqué d'user de stratagèmes pour parvenir à leurs fins. Dans ce pays pauvre qui n'aspire qu'au développement pour le bonheur de ses populations, il se trouve malheureusement des agents sans vergogne qui viennent aux affaires pour se servir et non se mettre au service du peuple qui les a mandatés.