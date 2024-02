Algérie: Lutte contre le changement climatique - L'Algérie fournit d''énormes efforts'

ALGER — L'Algérie fournit d'"énormes efforts" en matière de lutte contre les effets du changement climatique, a souligné, jeudi à Alger, le président de l'Académie algérienne des Sciences et des Technologies (AAST), Pr Mohamed Hicham Kara.

"Bien que très peu impliquée dans les causes du changement climatique au monde, l'Algérie pâtit également de ce phénomène contre lequel les pouvoirs publics fournissent d'énormes efforts, en s'inspirant notamment du 33e engagement du président de la République", a déclaré M. Kara, à l'ouverture d'une rencontre sur "L'impact de l'environnement sur la santé", organisée par l'AAST.

Dans le sillage de ces efforts, l'Algérie a "présenté récemment trois rapports reflétant sa détermination à contribuer activement à réduire les émanations des gaz à effet de serre et ce, auprès du secrétariat de la Convention-cadre onusienne sur les changements climatiques (CCNUCC)", a-t-il rappelé.

Néanmoins, cette "décision politique doit être soutenue par la connaissance scientifique", a-t-il estimé, en mettant l'accent sur la nécessité de "lutter contre le changement climatique, tout en renforçant le système de santé et en préservant l'environnement".

M. Kara a souligné, à cet égard, l'importance de coordonner le travail entre l'écologie et la biologie humaine et animale ainsi que le renforcement de l'observation de l'environnement, du comportement humain et des maladies transmissibles.

Il a invité, à cet effet, la population à s'impliquer dans cette problématique, à travers entre autres, les initiatives nationales engagées dans ce sens, à savoir la multiplication des espaces verts, l'amélioration des moyens de transport ainsi que la sensibilisation contre les gaspillages alimentaire et énergétique.

De son côté, le Pr Zoubir Harrat, membre de l'AAST, a rappelé l'engagement de l'Algérie à limiter les émanations des gaz à effet de serre à hauteur de 5%. Ceci, en sus du "Plan national Climat", adopté en 2019 et mis en oeuvre en 2020, incluant 155 projets, dont 76 inhérents à la limitation des émissions des gaz à effet de serre, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, il s'est félicité de la mise en place, en 2023, d'une Commission parlementaire multisectorielle dédiée aux questions environnementales, assurant que "peu de pays disposent d'une telle instance au sein de leurs parlements".

Etaient présents à cet événement, le président de la Commission de la Santé, du Travail et des Affaires sociales au Conseil de la Nation, Pr Habib Douagui, en sa qualité de représentant du président du Conseil, M. Salah Goudjil, des parlementaires, des représentants de départements ministériels, du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).