Algérie: Crash d'un hélicoptère militaire à El Menia - Goudjil présente ses condoléances

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a présenté, jeudi, ses condoléances au Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, suite au décès en martyrs des membres de l'équipage d'un hélicoptère militaire relevant de la Base aérienne d'Ouargla dans un crash survenu dans la nuit de mercredi, près de l'aéroport d'El-Menia, indique un communiqué du Conseil de la nation.

Le président du Conseil de la nation a adressé un message de condoléances au Chef d'Etat-Major de l'ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, et, à travers lui, aux familles des martyrs du devoir national, le Colonel Amara Réda, le Lieutenant-colonel Djalal Yacine et le Sergent contractuel Belgharbi Mohamed, décédés en martyrs, mercredi soir, dans le crash d'un hélicoptère militaire lors d'un vol d'instruction nocturne près de l'aéroport d'El-Menia, précise la même source.

"Résignés à la volonté d'Allah, je ne puis que vous présenter, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil de la nation, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion, et, à travers vous, aux familles des martyrs du devoir national, en cette douloureuse épreuve qui a boulversé et peiné les Algériens", a écrit M. Goudjil dans son message.

Le président du Conseil de la nation a également exprimé "ses sincères condoléances à l'ensemble des membres de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), commandement, officiers et soldats", leur réitérant "sa reconnaissance et son estime pour leur dévouement dans la défense de la patrie, de sa dignité et de sa souveraineté et dans la préservation du leg des chouhada".

"Les sacrifices de nos enfants au sein de l'Armée nationale populaire resteront gravés dans notre mémoire", a-t-il ajouté, priant Allah Tout-Puissant "d'acceuillir les martyrs en Son vaste paradis, de prêter patience et réconfort à leurs proches et de préserver les membres de notre vaillante armée pour davantage de gloires, de triomphes et d'élévation".