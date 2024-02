Afrique de l'Est: Les jeunes leaders des États membres de l'IGAD visitent l'IFA en Éthiopie

<strong>Addis Ababa — Des jeunes leaders des États membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) ont visité l'Institut des affaires étrangères (IFA) à Addis-Abeba.

Les jeunes leaders des pays d'Afrique de l'Est étaient conduits par le président du Conseil éthiopien de la jeunesse, Fuad Gena, qui a eu une discussion approfondie avec le directeur exécutif de l'IFA, Jafar Bederu.

À cette occasion, il a souligné les mandats importants de l'IFA en termes de recherche politique et de formation à la diplomatie.

Dans le même ordre d'idées, il a reconnu l'initiative des jeunes pour façonner l'avenir de l'Afrique dans la région et a souligné que les jeunes Africains devraient ouvrir la voie à une nouvelle ère de prospérité économique et de développement partagé en explorant les clés de l'avenir de l'Afrique.

Les invités ont été informés des principales activités de l'Institut et ont posé quelques questions sur la manière dont ils pourraient travailler en réseau, participer et collaborer avec l'Institut dans le cadre de divers forums de discussion et formations régionaux.

L'Institut des affaires étrangères (ISA) est le principal groupe de réflexion du gouvernement éthiopien en matière de politique étrangère. Il se consacre à la recherche et à l'analyse des questions relatives aux affaires étrangères, propose des orientations politiques alternatives aux décideurs, forme et renforce les capacités du personnel chargé des relations avec l'étranger et agit comme un centre d'excellence pour la diplomatie du pays.