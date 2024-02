Maroc: Tanger - Signature d'un programme exécutif de coopération judiciaire entre le Maroc et l'Arabie Saoudite

Tanger — Un programme exécutif de coopération judiciaire entre le Maroc et l'Arabie Saoudite a été signé, jeudi à Tanger, en marge de la conférence internationale sur la transformation digitale du système judiciaire.

Signé par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue saoudien, Walid bin Mohammed Al-Samaani, ce programme s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine juridique et l'administration judiciaire, conformément à la Convention arabe de Ryad relative à l'entraide judiciaire.

En vertu de cette convention, les deux parties ont convenu de collaborer et de coordonner leurs actions dans les domaines de l'organisation judiciaire et de la gestion des tribunaux.

En outre, elles se sont engagées à coordonner leurs efforts en vue d'une participation active aux conférences internationales dans ce domaine, tout en favorisant l'échange de modèles de décisions judiciaires, de publications, de registres, ainsi que tout ce qui concerne l'administration judiciaire.

Cet accord ambitionne également de renforcer l'échange d'expériences et d'informations dans les domaines de la législation et de l'administration judiciaire et de mettre en place une équipe de travail conjointe, afin d'assurer le suivi des questions et activités résultant de cette collaboration.

A cette occasion, MM. Ouahbi et Al-Samaani, qui était accompagné d'une délégation de haut niveau, ont exprimé leur engagement réciproque en faveur de la digitalisation de l'administration judiciaire et du relèvement des défis inhérents à la transformation digitale.

Organisée par le ministère de la Justice, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), cette conférence reflète l'engagement du Maroc en faveur de la justice et son alignement sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030.

Placé sous le thème "la transformation digitale du système judiciaire: vecteur d'une justice efficiente et inclusive", cet événement de deux jours connaît la participation d'environ 200 décideurs et experts de 40 pays, en plus de représentants des institutions publiques et de praticiens nationaux et internationaux.