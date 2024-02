Algérie: Création de l'emploi - L'importance du partenariat entre secteurs gouvernementaux et le secteur économique souligné par Benbraham

ORAN — Le président de l'Observatoire national de la Société civile, Noureddine Benbraham, a mis l'accent, jeudi à Oran, sur l'importance du partenariat entre les secteurs gouvernementaux et le secteur économique (public et privé), un partenariat devant générer des postes d'emploi et renforcer la formation en faveur des associations de la société civile.

Il a affirmé, dans ce cadre, que cette convention vise à fixer les domaines de coopération conjointe entre les deux parties, en vue de "promouvoir et renforcer la coordination pour la promotion des valeurs nationales et des pratiques démocratiques, afin de réaliser le développement national, en consolidant le rôle de la société civile dans la vie publique".

Il permettra également, a-t-il indiqué, de renforcer la participation effective de l'Observatoire aux activités et manifestations conjointes entre les deux parties et de diffuser la culture de la préservation des ressources marines et de leur durabilité dans le mouvement associatif, en apportant tous les soins et en accompagnant les associations actives dans le domaine de la protection du milieu marin, de la biodiversité marine et de l'aquaculture, à travers un processus participatif, ainsi que l'accompagnement des associations et des instances juvéniles liées au secteur opérant dans le domaine sportif, culturel et de solidarité.

Cette édition, organisée jusqu'au 11 février par la Chambre nationale de la pêche et de l'aquaculture, compte la participation de 174 exposants, dont 157 Algériens, tandis que les participants étrangers représentent 16 nationalités d'Afrique, d'Europe, d'Amérique latine et des pays arabes.