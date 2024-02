Algérie: Robert Habeck optimiste pour l'avenir de la coopération énergétique entre l'Algérie et l'Allemagne

ALGER — Le vice-chancelier et ministre de l'Economie et du Climat de la République fédérale d'Allemagne, M. Robert Habeck, a exprimé, jeudi à Alger, son optimisme quant à l'avenir prometteur de la coopération entre l'Algérie et l'Allemagne dans le domaine de l'énergie, notamment en matière d'exploitation de l'hydrogène vert.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République, M. Habeck a indiqué avoir perçu lors de la rencontre "la sagesse du président de la République et sa volonté d'instaurer la paix et la réconciliation", précisant que l'objectif de sa visite en Algérie était d'examiner les moyens de renforcer la coopération dans "les domaines économique et énergétique".

A ce propos, le vice-chancelier allemand a déclaré : "à la suite de ma rencontre avec le président de la République, je suis très optimiste pour l'avenir de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie", estimant que "la coopération économique dans le domaine de la politique énergétique contribuera grandement à instaurer la paix et à réaliser la prospérité".

Rappelant que son pays importait de l'hydrogène, notamment de l'hydrogène vert, le responsable allemand a salué "les énormes potentialités" de l'Algérie dans ce domaine, tout en soulignant que l'Algérie et l'Allemagne et les pays situés entre les deux comme l'Italie et l'Autriche "pourraient concrétiser de grands projets pour la création d'un nouveau monde de l'énergie".

M.Habeck a, par ailleurs, déclaré que "le Gouvernement allemand remercie le Gouvernement algérien d'avoir augmenté les quantités de gaz au moment où les approvisionnements en gaz russe faisaient défaut", soulignant que son pays aspirait à "réduire nettement sa consommation de gaz à l'avenir".

Il a indiqué que l'Allemagne prévoyait de "créer de nouvelles stations industrielles dans tout le pays dans les 15 à 25 prochaines années pour remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène", précisant que "l'hydrogène à faible teneur en carbone sera produit en utilisant les énergies éolienne et solaire".

Le responsable allemand a indiqué que l'Algérie pourra contribuer de manière significative à ce projet grâce "au gazoduc existant qui traverse la Méditerranée et qui peut être facilement utilisé pour créer un environnement mutuellement bénéfique à même de permettre à l'Algérie de se préparer à l'après-gaz pour assurer la prospérité et la richesse futures".