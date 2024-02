Algérie: Crash d'un hélicoptère militaire à El Menia - Le président de l'APN présente ses condoléances

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a adressé, jeudi, un message de condoléances au Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée, Saïd Chanegriha suite au décès en martyrs des membres de l'équipage d'un hélicoptère militaire relevant de la Base aérienne d'Ouargla dans un crash survenu, mercredi soir, près de l'aéroport d'El-Menia, indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

"C'est avec une profonde tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle du crash d'un hélicoptère militaire relevant de la Base aérienne d'Ouargla survenu, mercredi soir, près de l'aéroport d'El-Menia et le décès en martyrs du Colonel Amara Reda, du Lieutenant-colonel Djalal Yacine et du Sergent contractuel Belgherbi Mohamed. Paix à leurs âmes", a écrit M. Boughali dans son message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, je tiens à adresser, au nom de l'ensemble des membres de l'Assemblée populaire nationale et en mon nom personnel, nos sincères condoléances et l'expression de notre profonde compassion aux familles des martyrs, au commandement et à tous les membres de l'Armée nationale populaire (ANP), priant Allah Tout-Puissant d'entourer les défunts de Sa Sainte miséricorde, de les accueillir en Son vaste paradis et de prêter à leurs familles patience et réconfort", a-t-il ajouté.