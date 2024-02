Cote d'Ivoire: BRVM - Servair Abidjan, meilleure performance du marché des actions avec seulement 4,65% de hausse de son cours

Avec seulement 4,65% de hausse de son cours, le titre Servair Abidjan réalise la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au terme de la séance de cotation de ce jeudi 8 février 2024.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 1 290 FCFA la veille à 1 350 FCFA ce 8 février 2024, soit une augmentation de 60 FCFA. Pour autant, Servair Abidjan n'a pas totalement gommé sa baisse de 7,19% enregistrée le mercredi 7 février 2023. Après Servair Abidjan, le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Onatel Burkina Faso (plus 3,04% à 2 200 FCFA), BOA Niger (plus 2,13% à 4 800 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 1,54% à 1 650 FCFA) et BOA Sénégal (plus 1,54% à 3 300 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 980 FCFA), Total Sénégal (moins 1,72% à 2 280 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 1,48% à 6 000 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,40% à 6 700 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 0,71% à 1 395 FCFA).

Au niveau des activités du marché, les trois indices phares retrouvent leur embellie. L'indice Composite (indice général de la Bourse) a ainsi gagné 0,36% à 207,91 points contre 207,16 points la veille.

%

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une hausse de 0,41% à 104,31 points contre 103,88 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte hausse avec 0,48% à 97,09 points contre 96,63 points précédemment.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 28,14 milliards de FCFA, passant de 7 706,747 milliards de FCFA la veille à 7 734,887 milliards de FCFA ce 8 février 2024.

Pour ce qui est de la capitalisation du marché obligataire, elle est en légère baisse de 531 millions de FCFA, passant de 10 317,878 milliards de FCFA la veille à 10 317,347 milliards de FCFA ce jeudi 8 février 2024.

La valeur des transactions est encore redescendue à 153,126 millions de FCFA contre 316,952 millions de FCFA la veille.