Madagascar: Objectifs de développement durable - Lancement du projet Financement intégré pour les énergies durables (FIER)

4 millions de dollars soit environ 18 milliards d'ariary. C'est le budget alloué par le fonds conjoint des Nations Unies pour les objectifs de développement durable (UNCDF) pour financer des projets énergétiques à travers le projet Financement intégré pour les énergies durables (FIER).

Une nouvelle donne s'ouvre pour le secteur de l'énergie durable dans le pays avec le lancement, hier au Carlton Anosy, de l'appel à manifestation d'intérêt au secteur privé pour des subventions, garanties de prêt et prêts. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), l'Agence des Nations Unies pour le Développement des Collectivités Financières (UNCDF) et les ministères de l'Économie et des Finances ainsi que de l'Énergie et des Hydrocarbures, s'inscrit dans le cadre du projet Financement Intégré pour les Énergies Durables (FIER), financé par le Fonds conjoint des Nations Unies pour les Objectifs de Développement Durable. Les entreprises privées peuvent déjà se manifester pour bénéficier de cette initiative.

Ce projet vise à opérationnaliser un mécanisme de réduction des risques financiers, offrant des opportunités de financement, notamment des prêts concessionnels, des garanties et des subventions basées sur les performances, à des projets développés par des entreprises privées de petite et moyenne taille, dans les domaines prioritaires tels que l'énergie durable, la cuisson propre et l'efficacité énergétique. Un fonds catalytique de 4 millions USD est donc prévu pour être déployé pour accompagner les différents projets du secteur privé sur l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique d'ici mars 2026, renforçant ainsi la dynamique énergétique en faveur du développement économique et environnemental dans le pays. Le programme des Nations Unies pour le Développement, quant à lui, croit « en la capacité de Madagascar à transformer son paysage énergétique » selon sa représentante résidente, Natasha Van Rijn. « Et nous nous engageons à accompagner chaque étape de ce parcours », a-t-elle alors déclaré, hier à Anosy.

Dans le cadre du lancement de ce projet, une session d'information aux entreprises a été organisée pour présenter en détail les opportunités de financement et les critères d'éligibilité à l'Appel à Manifestation d'Intérêt. D'autres sessions d'information en ligne et en présentiel sont prévues au cours de ce mois de février dans différentes villes dont Tamatave, Diego et Tuléar. La date de clôture de l'appel à manifestation d'intérêt est fixée au lundi 18 mars 2024. À la suite de cette date, une évaluation approfondie des manifestations d'intérêt sera réalisée afin de sélectionner les projets bénéficiant du mécanisme de réduction des risques. Le PNUD, l'UNCDF et leurs partenaires continueront à travailler en étroite collaboration pour concrétiser les ambitions du projet et catalyser le potentiel de l'énergie durable à Madagascar.