Madagascar: MTEFOP / CNAPS - Extension de la Prévoyance sociale aux travailleurs non salariés

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et le ministère de tutelle (administrative) n'ont pas chômé lors d'un récent atelier de...travail.

800.000 travailleurs

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, Vimbina Rahaingonjatovo a révélé que « seuls 800 000 travailleurs sont affiliés à la CNAPS et bénéficient des prestations de la prévoyance sociale ». C'était à l'occasion de l'atelier organisé avant-hier, au siège de la CNAPS à Ampefiloha, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique (MTEFOP).

Majoritaires

« Face à la situation, la CNAPS et le ministère de tutelle ont le devoir d'accorder une attention particulière au cas des travailleurs qui n'ont pas encore de prévoyance sociale, surtout ceux qui travaillent à leur compte », a-t-il fait remarquer. Avant d'expliquer que « c'est ce qui a amené le MTEFOP et la CNAPS à tenir cet atelier afin de voir rapidement tout ce qui peut être fait pour la mise en place d'une prévoyance sociale décente au profit des travailleurs non salariés qui sont majoritaires à Madagascar et occupent une place importante sur le plan économique et social ».

Projet

La ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Hanitra Razakaboana de réitérer qu' « il faut impérativement concrétiser ce projet qui consiste à étendre le régime de prévoyance sociale aux travailleurs non salariés ». Une résolution somme toute logique de la part de la patronne du MTEFOP qui est une Inspectrice du Travail de son état et de l'Etat. « Une descente sur terrain sera effectuée », a-t-elle annoncé. En faisant savoir que « le Vakinankaratra servira de Région pilote compte tenu du grand nombre de paysans et de travailleurs non salariés ».

%

Réforme des textes

Le régime de retraite sera considéré en premier lieu avant celui des prestations familiales qui suivra par la suite. Il n'est pas exclu que le régime des accidents de travail et des maladies professionnelles soit également étudié pour les travailleurs non salariés. Un paysan pouvant par exemple se blesser avec son « angady » sur son...champ de travail. Tous les participants à l'atelier sus-cité étaient unanimes à reconnaître l'importance de ce projet de prévoyance sociale pour les travailleurs qui ne sont pas aujourd'hui affiliés à la CNAPS. Un important...travail attend les responsables avec la réforme des textes en vigueur et notamment du Code de prévoyance sociale. En tout cas, le projet cadre parfaitement avec l'un des « 3 Andry » du second quinquennat du président de la République qui met l'accent sur le capital humain.