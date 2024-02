Madagascar: Maladies oculaires - Remise de microscopes opératoires par la fondation Axian

Madagascar fait encore face à un manque cruel de chirurgiens de la cataracte. Des formations seront dispensées aux médecins généralistes avec l'utilisation d'une technologie de pointe.

Initiative innovante

Désormais, les médecins généralistes bénéficieront d'une formation sur les opérations de la cataracte. Madagascar ne dispose actuellement que de 25 chirurgiens de la cataracte dont 25 à Tana et les 5 autres répartis sur la Grande île. 100 médecins généralistes seront formés pour une période de trois ans par le biais du projet « Mazava » qui vise essentiellement à former et accompagner le personnel médical dans la mise en oeuvre des opérations de la cataracte grâce à une technologie de pointe avec l'appui du ministère de la Santé , du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du CHU JRA, de la Polyclinique d'Ilafy et du Lions Sight First Madagascar (LSFM) et de l'ONG HelpMeSee.

Pour appuyer cette formation, la fondation Axian dans le cadre du programme « Miahy Jovena», a fait don d'équipements médicaux spécialisés composés de trois microscopes avec trois binoculaires d'aide, trois trinoculaires avec moniteur et caméra ainsi que trois mallettes de transport en aluminium remis hier à la Polyclinique d'Ilafy. « Ce programme a pour objectif de faciliter l'accès des populations vulnérables aux services sociaux, de santé et d'hygiène de base à Madagascar. Le soutien de ce projet Mazava du LSFM contribue à atteindre l'ODD 3 des Nations Unies qui se porte sur : donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges », déclare Isabelle Salabert, directeur exécutif de la fondation Axian.

Formation

L'opération gratuite de la cataracte a permis de sauver 77 794 personnes depuis les 20 années d'existence du programme LSFM. Ces équipements aideront les médecins à sauver encore plus de patients tout en renforçant leurs compétences, argue Olivier Rabenjamina, président du LSFM. Les microscopes seront utilisés par tous les hôpitaux en fonction de la demande mais dans un premier temps ils profiteront au CHU HJRA, de Fianarantsoa et de la SAVA.

Le nombre des personnes atteintes de maladies oculaires est estimé à 15 000 environ chaque année à Madagascar. Cependant, le problème de vision est souvent négligé, pourtant il peut entraîner la cécité. Après les formations dispensées dans le cadre du projet Mazava, les bénéficiaires pourront s'installer dans les différents centres hospitaliers régionaux et recevront par la suite des équipements et matériels nécessaires pour exercer.