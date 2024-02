Afrique: Coopération - L'Égypte s'informe sur le secteur industriel

Une rencontre prometteuse. Rabab Saïd Abdou Abdelhabi, ambassadrice de la République Arabe d'Égypte en poste à Madagascar, a rendu visite au ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy, hier. Au menu de la discussion entre les deux parties : le développement du secteur industriel à Madagascar. En poste dans le pays depuis plus d'un an, la diplomate a déjà eu l'occasion de rencontrer des représentants du secteur privé et a affirmé l'intérêt des investisseurs égyptiens pour la Grande île. Elle exprime son souhait d'obtenir davantage d'informations concernant les opportunités d'investissement ainsi que l'environnement des affaires existant à Madagascar.

Le ministre a donc pu profiter de cette occasion pour exposer les étapes déjà franchies pour instaurer un cadre légal incitatif et favorable à l'épanouissement des entreprises opérant dans l'industrie. Il a souligné que ce secteur fait partie des trois piliers du développement définis par le président Andry Rajoelina pour son second mandat. Il a également parlé des zones de développement industriel ainsi que des pépinières industrielles avec le projet One District, One Factory (Odof). « Tous ces aspects sont déjà définis et détaillés dans la loi sur les investissements et il faudra renforcer la communication sur ce texte. Ce que nous voulons, ce sont des partenariats directs », a précisé le ministre à l'ambassadrice Rabab Abdelhabi, selon un communiqué diffusé par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce à l'issue de la rencontre. Et parmi les pistes de partenariat envisageables figure justement la fourniture des unités industrielles du projet Odof avec des machines égyptiennes.

L'Égypte est un pays encore peu connu à Madagascar et qui regorge pourtant d'opportunités qui pourraient profiter davantage à la Grande île. Outre le tourisme qui est l'un des piliers de l'économie de ce pays, son secteur industriel est également déjà développé. D'ailleurs, certains Produits de première nécessité (PPN) importés par Madagascar proviennent déjà de ce pays. Selon le communiqué diffusé hier, le ministre Edgard Razafindravahy avait déjà pu se rendre compte de l'avance déjà prise par l'Égypte en matière industrielle, à l'occasion d'une visite avec le chef de l'État Andry Rajoelina au pays des Pharaons.