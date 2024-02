Afrique: Finale CAN 2023 - Duel de géants entre Pachydermes et Rapaces

Le clou de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations(CAN) aura lieu le dimanche 11 février 2024 à 20 h GMT au stade Alassane-Ouattara d'Ebimpé. Cette finale va opposer les Super Eagles du Nigeria aux Éléphants de la Côte d'Ivoire. Un duel de géants de la savane ouest-africaine.

Qui aurait parié sur une telle affiche de la finale de la CAN 2023 ? Pas même les bookmakers les plus calculateurs. Pourtant, c'est ce choc qui viendra baisser les rideaux sur la CAN ivoirienne après pratiquement un mois de compétition. Après avoir connu l'enfer avec cette humiliante défaite face à la Guinée Équatoriale et une qualification dont rien ne dépendait d'elle, la Côte d'Ivoire a tout de même produit son meilleur football en demi-finale pour poursuivre le rêve et garder le trophée à la maison. Cela passe par une revanche en finale, dimanche, face au Nigeria.

En effet, les Super Eagles avaient battu les Éléphants par 1-0 le 18 janvier lors de la phase de groupes. Mais Ebimpé n'est plus un gazon maudit pour les Éléphants et ce n'est pas seulement à cause de l'état de la pelouse (la plus mauvaise des six stades) mais parce que le Pachyderme de la Lagune Ebrié y a retrouvé des couleurs. En disposant de la RD Congo mercredi dernier 1- 0), la Côte d'Ivoire s'est donné le droit de jouer une autre finale de la CAN, 8 ans après son dernier sacre. Cette fois, c'est à domicile, donc devant peuple, femmes et enfants.

Le challenge est grand, l'espoir est énorme de voir l'équipe accrochée une 3e étoile sur le maillot orange. Le sélectionneur par intérim, Emerse Faé, et ses Poulains sont conscients de l'attente du peuple. Il ne faut surtout pas se louper car en face, l'adversaire a les arguments pour contraindre les Ivoiriens à dormir tôt. Avec un Victor Oshimen, chasseur de buts dans l'âme et assoiffé de trophées, il y a fort à parier que la défense ne connaîtra pas de repos.

Le buteur du Napoli n'est plus qu'à une marche de sa mission sacrée. "Si je gagne la CAN, alors j'aurai tout réussi", disait-il en début de tournoi. Il n'a marqué qu'un but mais s'est mis au service de l'équipe, avec une passe décisive et deux penalties provoqués. Ses deux jours d'arrêt maladie avant la demi-finale, qui ne l'ont finalement pas empêché de la jouer, ont mis le Nigeria en émoi.

Mieux, ce qui était une faiblesse pour les Super Eagles, à savoir la fébrilité de leur défense, s'est révélé aujourd'hui une citadelle imprenable. Autrement dit, le front de l'attaque ivoirienne devra faire montre de vision et d'intelligence pour sauter le verrou des Nigérians. Si Osimhen n'a marqué qu'un but, il s'est effacé pour ses partenaires, notamment Lookman Ademola, le joueur de l'Atalanta Bergame, auteur de trois buts en 8e (2-0 contre le Cameroun) et en quarts de finale (1-0 contre l'Angola). Jusque-là, les Super Eagles ont marqué 6 buts et en ont concédé 2 . À l'inverse, les Éléphants ont frappé par 6 fois , mais en ont pris 7.

En outre, les 2 pays se sont affrontés à 8 reprises depuis 2006. Ils se partagent le même nombre de victoires et de défaites (4 matchs remportés et 4 défaites). Autrement dit, les forces sont équilibrées et la victoire de ce dimanche reviendra à celui qui a le plus envie.