Seychelles: La bourse MERJ du pays va demander son adhésion à la Fédération mondiale des bourses

Le secteur boursier des Seychelles envisage de gagner en reconnaissance à l'échelle mondiale.

Le directeur général de MERJ CLEAR et MERJ DEP, Bobby Brantley, a déclaré à la SNA que cela fait partie du plan de MERJ Exchanges à court et moyen terme, déjà prévu depuis le dernier trimestre 2023.

Le groupe de sociétés MERJ exploite collectivement une bourse de valeurs des Seychelles, une agence de compensation, un système de règlement de titres, un dépositaire de titres et un registre.

M. Brantley a précisé qu'« à la fin de 2023, nous avions 31 titres cotés, dont des sociétés locales telles que SACOS, Cable and Wireless, les Distilleries Trois Frères (Rhum Takamaka)... MERJ prévoit de faire une demande d'adhésion à part entière à la Fédération mondiale des bourses et une demande de reconnaissance par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en tant que marché de titres offshore désigné, ce qui améliorerait le statut et l'accessibilité de notre bourse à un public mondial.

En plus de se mondialiser, M. Brantley a déclaré qu'il avait également plusieurs plans en place afin d'être plus innovant et moderne.

"Nous avons l'intention de collaborer davantage avec nos partenaires existants pour lancer de nouveaux produits, nous souhaitons également apporter certains changements à notre infrastructure informatique et améliorer notre cadre réglementaire pour accueillir davantage de produits et améliorer la clarté", a-t-il déclaré.

M. Brantley ajoute en outre qu'ils « chercheront également à obtenir des reconnaissances et des adhésions supplémentaires auprès d'autres pays et organisations internationales. Nous progressons avec ces plans. Par exemple, nous prévoyons également de lancer une nouvelle solution innovante pour améliorer les perspectives de liquidité des produits cotés sur notre marché amont, appelées pools de marché. Le personnel du MERJ a travaillé sur la mise à jour du cadre réglementaire, en commençant par les règles de cotation.

MERJ était connu sous le nom de Trop-X. En 2011, il a été rebaptisé MERJ Exchange.