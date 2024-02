Afrique: L'ambassadeur en Ethiopie rend hommage à Hage Geingob

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Ethiopie, Miguel Bembe, a rendu hommage jeudi, à Addis-Abeba, au président Hage Geingob, de Namibie, décédé dimanche des suites de maladie, à l'âge de 82 ans.

Dans un message écrit dans le livre de condoléances ouvert dans les locaux de la Mission diplomatique namibienne, le diplomate angolais a exprimé à sa famille et au peuple namibien ses plus profonds sentiments de solidarité et de regret pour cette perte irréparable.

"Nous nous souviendrons du président Geingob, en Angola et en Afrique, comme un véritable homme d'État et un africaniste important, qui a consacré toute sa vie à la Namibie et au continent africain", a-t-il souligné.

Le représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA) a ajouté que le défunt s'est distingué comme un phare de liberté, de stabilité, d'unité et de cohésion, ayant joué un rôle crucial dans la lutte contre l'apartheid.

De même, il s'est révélé dans le renforcement des relations de coopération avec l'Angola, fermement guidées par les valeurs de démocratie et de panafricanisme.

Le président namibien, Hage Geingob, est décédé dimanche dans un hôpital de Windhoek, où il recevait des soins médicaux.