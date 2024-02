Angola: L'IGAPE présente les procédures de privatisation des hôtels

Luanda — L'Institut de Gestion des Actifs et Participations de l'État (IGAPE) a présenté jeudi, à Luanda, aux hommes d'affaires les détails techniques des hôtels, les règles et procédures de l'appel d'offres public, par voie d'enchères électroniques, pour les 39 unités du réseau IU, IKA et BINA, répartis dans 15 des 18 provinces du pays.

Au cours de cette séance d'information, les investisseurs ont pris connaissance des détails techniques et de la localisation des 28 hôtels du réseau IU, dont 13 sont pleinement opérationnels et 15 inopérants (mais équipés et prêts à fonctionner), construits sur une superficie de trois mille 760 mètres carrés (m²), avec sept étages, 60 chambres, de catégorie trois étoiles.

Concernant les 10 hôtels de la ligne IKA, un seul est en activité, trois sont paralysés et six sont inachevés, construits sur une superficie de 10.950 mètres carrés, avec six étages abritant 150 chambres, de catégorie quatre étoiles.

Le seul hôtel Bina, un modèle d'appart-hôtel, situé dans la province de Zaire, municipalité de Soyo, construit sur une superficie de 7 210 mètres carrés, avec 84 chambres sur 21 étage, est actuellement paralysé, mais entièrement équipé.

Selon le chef du département de privatisation de l'IGAPE, João Sionguele, l'appel d'offres public par enchères électroniques aura lieu ce mois-ci (février), avec une durée de 24 heures et le processus de soumission des candidatures durera 60 jours.

%

À cet effet, les personnes physiques, les individus et les consortiums, nationaux et/ou étrangers, sont éligibles, après inscription préalable sur la plateforme du concours (leilão.minfin.gov.ao/), pour une candidature ultérieure.

Selon le responsable, après l'ouverture du concours et la soumission respective de la candidature à l'enchère, les intéressés ont la possibilité d'effectuer des visites d'inspection dans les hôtels pour de véritables enquêtes d'investissement et ainsi faire des propositions plus sûres.

Le technicien de l'IGAPE a expliqué aux entrepreneurs que cet achat peut être réalisé, en pourcentage, au moyen de la Dette Publique Garantie et non de la dette certifiée.

A l'occasion, le président de l'Association des Hôtels et Resorts d'Angola (AHARA), Ramiro Barreira, a considéré qu'il s'agit d'une contribution significative au réseau hôtelier du pays et souhaiterait que les investisseurs nationaux prennent les devants.

"Il est nécessaire de mettre ces hôtels au service de l'économie angolaise, de stimuler le tourisme et la restauration, ainsi que d'augmenter la contribution du secteur au Produit Intérieur Brut, qui est fixé à moins d'un pour cent, pour le trésor national", a-t-il argumenté.

À son tour, Paula Dias, représentante de la chaîne hôtelière Chik Chik, a déclaré qu'elle avait été informée de la séance et que son groupe d'entreprises était intéressé par l'achat de certaines unités de la chaîne AAA.

L'homme d'affaires Eugénio Clemente comprend que l'IGAPE doit améliorer certaines procédures pour optimiser la concurrence, en tenant compte de la réalité économique du pays, ainsi que de la localisation des propriétés.

En janvier, le président de la République, João Lourenço, avait autorisé l'ouverture de l'appel d'offres public pour la privatisation des 39 hôtels appartenant à IU, IKA et BINA, construits dans les 18 provinces du pays.

Selon l'ordonnance présidentielle n° 19/24 du 11 janvier, ces unités hôtelières font partie du réseau hôtelier de l'ancienne compagnie d'assurance AAA et leur privatisation fait partie du Programme de Privatisation (PROPRIV), dans la période 2023-2026.

João Lourenço délègue compétence à la ministre des Finances, Vera Dalves, pouvant subdéléguer dans la pratique des actes décisionnels, ainsi que pour la vérification de toutes les actions de privatisation de ces propriétés hôtelières.

La titulaire des Finances a également été délégué à la constitution de la Commission de négociation, à l'approbation des parties procédurales, à l'attribution des propositions, y compris la conclusion et la signature des contrats.