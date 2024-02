Angola: L'Exécutif veut une gestion budgétaire efficace

Luanda — La ministre des Finances, Vera Daves, a déclaré ce jeudi, à Luanda, que l'amélioration de la qualité de l'exécution budgétaire était une préoccupation constante de l'Exécutif, avec la nécessité d'une gestion efficace et efficiente.

Intervenant à l'ouverture du séminaire sur les règles d'exécution du Budget général de l'État (OGE - 2024), elle a souligné qu'il faut une gestion efficace tant dans les recettes que dans les dépenses, en cherchant à assurer un suivi détaillé de l'exécution budgétaire et en impliquant les parties intéressées.

La gouvernante a souligné que l'Exécutif promeut des séminaires, partageant toutes les informations juridiques permettant aux gestionnaires de se doter des capacités nécessaires pour assurer les niveaux souhaités d'exécution budgétaire.

Selon la ministre des Finances, l'Exécutif entend que la gestion budgétaire se traduise par des moyens concrets, immédiats et durables pour la vie des citoyens, avec la justice tributaire, sans compromettre les générations futures.

Il a affirmé que les règles étaient réglementées et approuvées chaque année, pour garantir une plus grande adaptation à la réalité économique du pays, ainsi que « garantir une plus grande efficience et efficacité dans la manière de collecter les recettes et d'effectuer les dépenses ».

Vera Daves a rappelé que l'année 2023 a été un défi pour les finances publiques, car elle a eu un impact sur la performance des gestionnaires, « car nous avons constaté une réduction de la collecte des recettes, nous obligeant à adopter des mesures d'urgence, dans le but de sauvegarder les efforts de consolidation budgétaire. Il fallait captiver les dépenses et ainsi éviter de s'engager dans une voie insoutenable pour les finances publiques ».

Selon la ministre, même si « nous ne vivons pas encore le meilleur scénario macroéconomique en 2024, nous ne sommes pas encore très loin de ce qu'était la réalité en 2023. Nous avons encore des défis importants, nous espérons qu'en 2024, dans la mesure du possible, nous pouvons reprendre la dynamique d'exécution régulière et ininterrompue de l'OGE, naturellement avec toute la rigueur qui s'impose ».

Elle a assuré que la gestion de plus en plus efficace des recettes publiques et la déconcentration déterminent que l'OGE 2024 « aura une exécution respectueuse, de manière encore plus ferme, avec les principes essentiels qui guident l'action gouvernementale et, en particulier, les principes de légalité, d'intérêt public, parcimonie et transparence».

Le séminaire sur les Règles d'exécution du Budget général de l'État (OGE-2024) a été promu par le ministère des Finances, à travers la Direction nationale du budget de l'État (DNOE).

L'initiative destinée aux gestionnaires des unités budgétaires de l'Administration Centrale et des Organismes de l'Administration Locale de l'État, a été promue dans le but de partager les principales modifications apportées au Diplôme 01/24 du 2 janvier, qui approuve les Règles d'Exécution de l'OGE- 2024, par rapport aux règles de l'exercice 2023.